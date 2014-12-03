独家：美国11月新油气井许可大幅下降37% 页岩荣景陷入停顿

路透休斯顿12月2日 - 油价大跌导致美国11月新油井开采许可数量锐减近40%，显示2007年左右开始的美国页岩油气荣景突然陷入停顿。

行业数据公司Drilling Info独家提供给路透的数据显示，美国11月批准了4,520份新油井许可，较10月的7,227份减少37%。

这是美国三大陆上油气田的新油井许可今年来首次出现大幅下滑；新许可意味着钻井将在60-90天后开始运作。

11月数据显示，美国三大陆上油气田--Permian Basin、Eagle Ford和Bakken的新油井许可分别下降38%、28%和29%。

美国原油期货价格11月28日报每桶66.17美元，较10月31日的80.54美元下降17%。油价自6月来重挫约40%。(完)

(编译 杜明霞；审校 龚芳)

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