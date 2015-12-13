美国略微更加接近就解除石油出口禁令达成协议--国会助理

路透华盛顿12月11日 - 多位国会助理周五稍晚表示，作为政府支出法案的组成部分，协商者略微更加接近就解除长达40年之久的美国原油出口禁令达成协议，不过距离完成协商还差得很远。

一名参议院助理表示，在包罗万象的支出法案中，“很有可能”终止石油出口禁令；由于协商事涉敏感，该助理不愿具名。他并指出，可能作为解除禁令的交换条件包括展延风力及太阳能的税赋优惠，并提供更多环保资金。

其他国会助理则表示，有可能达成这样的协议，但目前尚未完成协商。协商人士正就多个附带在1.15万亿(兆)美元支出法案中备受争议的政策条款角力，包括解除原油出口禁令、民主党提议的解除枪枝暴力相关医学研究的禁令、以及共和党要求的加强筛选欲赴美寻求庇护的叙利亚人。

参议院民主党领袖里德发言人Kristen Orthman表示，“我们还未就整体法案及展延税赋优惠等项目达成最终协议。”

共和党人士一直推动解除原油出口禁令，以协助延续美国石油产出热潮，并向美国盟友提供可替代俄罗斯及石油输出国组织(OPEC)原油的供应。

华尔街日报引述民主党参议员Heidi Heitkamp谈话指出，“我们对于此条款成为整体协议的一部分抱持审慎乐观态度。”Heitkamp来自新的主要产油州北达科他州。

美国国会周五通过一项为期五天的权宜措施，让政府在周三之前资金无虞，以避免美国联邦机构及国家公园关门。总统奥巴马旋即签署该措施。

民主党人士间有传言指出，可能需要较长期的临时融资法案、也就是所谓的延续性解决方案(CR)，以支撑政府可以运行至年底假期过后、直到1月。众议院多数党领袖Kevin McCarthy则加以驳斥。他称共和党员有意在下周初完成支出法案。

McCarthy指出，“我们打算完成工作，不需要再通过进一步的CR。”(完)