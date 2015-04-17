大型美国投资者敦促SEC要求油企详释气候变化带来的风险

路透北达科他州威利斯顿4月17日 - 美国最大公共养老基金--加州公职人员退休基金(Calpers)以及近60家其它机构投资者周五将联名致信美国证券交易委员会(SEC)，要求油气企业发布有关气候变化给业务模式带来的风险的详尽分析。

该信还获得美国多州财务长官的签名，呼吁SEC主席Mary Jo White要求产油商发布“重要的、实质性的碳资产风险信息”，正如他们已经披露那些不可控因素的信息，如大宗商品价格和汇率波动等等。

部分油企日前已经披露一些一般性信息，诸如若气候变化加剧以及法规或文化意识转变导致石油消费降低，他们可能会有多大损失等。而这封信希望他们能够详细地介绍相关结论都是如何得出的。

据路透看到的信稿，加州公职人员退休基金和其它投资者将告诉SEC，他们需要更详尽的信息，以便更好地判断是否投资该领域。

“像艾克森美孚 (Exxon Mobil)(XOM.N)和雪佛龙(Chevron)CHV.N这样的大油企，没有就化石燃料使用习惯的改变将如何影响储量展开内部分析，这简直令人不可思议，”来自非营利性组织Ceres的Shanna Cleveland称。Ceres与投资者共同起草了上述信稿。

“投资者需要的就是那种真正有技术含量的、实实在在的信息。”

这封信的时机刚好选在下周一休斯顿IHS CERAWeek能源会议召开前夕。这是全球最大的能源盛会，届时将有主要油企官员、政客和监管者出席。

鉴于原油价格自去年夏季以来已腰斩过半，油气行业不得不思考是否仍值得去投资成本高昂的油气项目。

就在周四BP Plc(BP.L)的股东年会上，加州公职人员退休基金发起并通过了一项股东决议，要求该油企开始就气候变化风险对其业务的影响展开压力测试。

全球最大上市油企艾克森去年表示，气候变化对他们储备带来的风险不大，但同意开始提供有关如何得出该结论的部分信息。

“化石燃料公司无视气候变化及他们在其中扮演的角色，然后又假装气候变化不会影响到他们和他们的投资者，”纽约州审计长Thomas DiNapoli称。(完)

(编译 刘秀红；审校 王颖)

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