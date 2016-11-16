美国俄克拉荷马市机场枪击案嫌疑人被发现死亡--警方

路透11月15日 - 美国警方称，俄克拉荷马市威尔-罗杰斯国际机场枪击案的嫌疑人在一辆汽车内被发现死亡。美国西南航空公司(Southwest Airlines)一名雇员周二在俄克拉荷马市的主要机场中弹身亡。

该市警方在推特上发布的简短声明中未透露枪击者的身份。威尔-罗杰斯国际机场官员在推特账户上称，航班暂停后，目前在“逐步恢复”运作。(完)