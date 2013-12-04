美国原油库存减少美国原油升1美元 较布兰特原油贴水收窄

* EIA称上周美国原油库存减少560万桶

* 炼厂使用率上升3%，因维护季结束

* OPEC在明年上半年维持石油日产量3,000桶不变

路透纽约12月4日 - 美国原油期货周三上涨逾1美元，连涨第四日，因政府数据显示最新一周美国原油库存意外减少。

美国能源资料协会(EIA)报告显示，在截止11月29日当周美国原油库存减少560万桶，结束库存连续10周增加的势态。路透调查为预期增加30万桶。

“我们知道正值年尾，石油公司喜欢减少供应，但库存降幅甚至多于分析师最大的预估值，”Price FutureGroup能源分析师Phil Flynn说。

布兰特原油期货下滑，此前石油输出国组织(OPEC)两位代表称，该组织周三决定在2014年上半年维持日产量上限在3,000万桶不变。

1月布兰特原油下跌0.74美元，结算价报每桶111.88美元，日低在111.46美元。

美国原油升1.16美元，结算价报每桶97.20美元，稍早触及五周高位97.58美元，录得7月初来最大的四日累计百分比升幅。

布兰特原油较美国原油升水收窄至14.68美元，较周二尾盘16.58美元低约2美元。

布兰特原油较美国原油升水在周三盘中触及14.47美元低位，较11月27日触及的19.41美元低大约5美元，且连续四日收窄，这四日累计收窄幅度为2012年10月来大。

EIA和美国石油协会(API)周二公布的库存数据向呼应。API称，美国最近一周原油库存减少1,240万桶。

最新一周美国炼厂使用率上升3%，至92.4%。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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