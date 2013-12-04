美国原油库存减少美国原油升1美元 较布兰特原油贴水收窄

美股微幅收低 此前美国公布疲弱就业数据及杜德利讲话
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
* EIA称上周美国原油库存减少560万桶
* 炼厂使用率上升3%，因维护季结束
* OPEC在明年上半年维持石油日产量3,000桶不变
路透纽约12月4日 - 美国原油期货周三上涨逾1美元，连涨第四日，因政府数据显示最新一周美国原油库存意外减少。
美国能源资料协会(EIA)报告显示，在截止11月29日当周美国原油库存减少560万桶，结束库存连续10周增加的势态。路透调查为预期增加30万桶。
“我们知道正值年尾，石油公司喜欢减少供应，但库存降幅甚至多于分析师最大的预估值，”Price FutureGroup能源分析师Phil Flynn说。
布兰特原油期货下滑，此前石油输出国组织(OPEC)两位代表称，该组织周三决定在2014年上半年维持日产量上限在3,000万桶不变。
1月布兰特原油下跌0.74美元，结算价报每桶111.88美元，日低在111.46美元。
美国原油升1.16美元，结算价报每桶97.20美元，稍早触及五周高位97.58美元，录得7月初来最大的四日累计百分比升幅。
布兰特原油较美国原油升水收窄至14.68美元，较周二尾盘16.58美元低约2美元。
布兰特原油较美国原油升水在周三盘中触及14.47美元低位，较11月27日触及的19.41美元低大约5美元，且连续四日收窄，这四日累计收窄幅度为2012年10月来大。
EIA和美国石油协会(API)周二公布的库存数据向呼应。API称，美国最近一周原油库存减少1,240万桶。
最新一周美国炼厂使用率上升3%，至92.4%。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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