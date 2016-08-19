里约奥运：美国奥委会为谎称遭抢的游泳选手行为道歉

路透里约热内卢8月18日 - 美国奥林匹克委员会周四向巴西民众道歉，因美国队四名游泳选手谎称遭持枪抢劫，从而引发各界对主办城市的强烈抨击。

美国奥委会承认，周日凌晨一名运动员在一加油站的厕所破坏公物，而这群游泳选手因为现场保全人员要求赔偿损失而交出手中现金。

“这些运动员的行为令人无法接受，这也不符合美国队的价值观，”美国奥委会执行长Scott Blackmun周四晚间在一份声明稿中指出。

美国奥委会的最终说法，与现年32岁的游泳项目金牌得主Ryan Lochte接受访问时说法大相迳庭，Lochte在接受美国全国广播公司(NBC)访问时指出，他和21岁队友Jack Conger、20岁队友Gunnar Bentz及26岁队友Jimmy Feigen遭数名冒充警察的人抢劫，他还被拿枪指着头。

Bentz及Conger在周四晚间搭机离开巴西，当日稍早他们到当地警察局修改了证词。

美国奥委会同时表示，现在还留在巴西的Feigen也已经向巴西当局修正证词。(完)