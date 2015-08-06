里约奥运比赛水域水质问题被提上议程

莱斯特城与曼城哑火闷平
12月29日，英超第19轮莱斯特城在皇权球场主场 0-0闷平曼城。此役之后，莱斯特城与阿森纳同积39分，但以净胜球劣势暂居英超排行榜第二， 曼城则积36分暂居第三。路透
国际奥委会主席巴赫3日前往里约参加里约奥运一周年倒计时的庆祝活动，他表示此行将和里约奥委会官员讨论比赛水域的水质问题。有检测机关上周透露，运动员比赛活动范围内的水质被检测为高致病水平。包括里约奥运帆船赛事的举办地-瓜纳巴拉湾在内的里约大西洋沿岸水域，已遭受污染多年，历届政府斥资数亿美元治理但收效甚微。路透
12月29日，英超第19轮莱斯特城在皇权球场主场 0-0闷平曼城。此役之后，莱斯特城与阿森纳同积39分，但以净胜球劣势暂居英超排行榜第二， 曼城则积36分暂居第三。路透
12月28日上演的英超第19轮联赛一场焦点战中，曼联主场0-0与切尔西握手言和，走出持续多时的败战阴霾。曼联主帅范加尔明确表态：“我不会下课，即便媒体希望如此，我也不会这么办，你们已经看到了，我的球员们在为我而战。”阿森纳2-0击败伯恩茅斯，登上英超领头羊位置。路透
12月27日的一场 NBA常规赛中，亚特兰大老鹰凭借前锋米尔萨普贡献22分，中锋霍福德得到19分，控球后卫蒂格贡献17分，主场117-98战胜纽约尼克斯，老鹰迎来了六连胜，尼克斯则遭遇三连败。路透