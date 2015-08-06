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路透中文体育短讯 | 2015年 8月 6日 星期四 11:56 BJT

里约奥运比赛水域水质问题被提上议程

国际奥委会主席巴赫3日前往里约参加里约奥运一周年倒计时的庆祝活动，他表示此行将和里约奥委会官员讨论比赛水域的水质问题。有检测机关上周透露，运动员比赛活动范围内的水质被检测为高致病水平。包括里约奥运帆船赛事的举办地-瓜纳巴拉湾在内的里约大西洋沿岸水域，已遭受污染多年，历届政府斥资数亿美元治理但收效甚微。路透

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