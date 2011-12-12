12月初美国网络购物支出强劲

日本央行副总裁称日本经济面临下行风险 仍需货币政策支持（更新版）
路透日本高知县2月9日 - 日本央行副总裁中曾宏周四称，鉴于来自外国的不确定性以及物价升幅持续低迷，日本经济仍需要大规模货币刺激措施的支持。
路透12月11日电---市场研究公司comScoreSCOR.O周日表示,12月初美国网购支出强劲,并未出现假期购物热潮前常见的停滞状况. 根据comScore的数据,截至12月9日当周,美国消费者网购支出达到59亿美元,较上年同期增长15%. comScore补充称,2011年假期购物季的前39天,电子商务支出达246亿美元,较去年同期亦增长15%.
购物季初期,"网络星期一"(感恩节後的第一个星期一)的网购支出达到创纪录的12.5亿美元,同比增长22%.其他时间同样强劲,其中"黑色星期五"(感恩节後的第一个星期五)的网络销售额同比大增26%. comScore董事长Gian Fulgoni周日表示,上述强劲状况让人担心假期购物季後期的销售将趋於疲软,但目前这种情况尚未发生.
他并称,最新数据暗示今年的假期购物季在线销售将会"强势收场".(完)
--编译 王兴亚;审校 徐文焰
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