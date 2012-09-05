版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2012年 9月 5日 星期三 11:32 BJT

阿扎伦卡2-1险胜斯托瑟

在周二美网女单四分之一决赛中，白俄罗斯姑娘阿扎伦卡以6-1 4-6 7-6险胜卫冕冠军斯托瑟，闯入半决赛。在以往二人的交战中，阿扎伦卡六战全胜占据上风，这位赛会头号种子仅用时30分钟便拿下首盘，随後斯托瑟找回状态扳回一盘，进入决胜盘阿扎伦卡抢七成功惊险晋级。

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐