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路透中文体育短讯 | 2012年 9月 6日 星期四 12:10 BJT

小威强势晋级

周三美网女单八强赛中，主场作战的小威廉姆斯延续其强劲势头，以6-1 6-3两盘直落塞尔维亚选手伊万诺维奇闯入半决赛。在另一赛场上意大利选手埃拉尼6-2 6-4击败同胞文奇挺进四强，将在周五与小威争夺决赛入场券。

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