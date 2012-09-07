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路透中文体育短讯 | 2012年 9月 7日 星期五 10:44 BJT

费雷尔抢七成功杀入半决赛

周四美网男单八强战中，四号种子费雷尔在四个半小时的拉锯战之後决胜盘抢七成功，6-3 6-7 2-6 6-3 7-6艰难战胜八号种子、塞尔维亚选手蒂普萨雷维奇而晋级四强。由於比赛时间过长，双方均在比赛中受伤接受治疗。赛後费雷尔跪地庆祝，称这是一场“让人百感交集”的比赛。

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