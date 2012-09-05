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路透中文体育短讯 | 2012年 9月 5日 星期三 11:41 BJT

费雷尔3-0加斯奎特跻身美网八强

在周二的美网男单赛场上，赛会四号种子费雷尔以7-5 7-6 6-4击败第13号种子、法国选手加斯奎特。受降雨影响比赛数次被中断，整场比赛前後持续8个小时。此番胜利之後，费雷尔在本年度四大满贯全部跻身八强。

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