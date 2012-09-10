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路透中文体育短讯 | 2012年 9月 10日 星期一 11:45 BJT

小德逆转费雷尔 闯入美网决赛

周日美网男单半决赛在纽约阿瑟阿什球场举行，赛会二号种子、卫冕冠军德约科维奇对战四号种子费雷尔。小德在先丢一盘的情况下连追三盘，以2-6 6-1 6-4 6-2逆转西班牙人闯入决赛。决赛将在周一进行，届时塞尔维亚人将面对奥运会男单冠军穆雷的强力挑战。

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