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路透中文体育短讯 | 2012年 9月 3日 星期一 14:28 BJT

小德、罗迪克晋身美网16强

在周日美网男单第三轮的赛中，卫冕冠军德约科维奇以6-3 6-2 6-2三盘横扫法国选手贝内特乌，轻松晋级；而将要在本届美网结束後退役的罗迪克则以7-5 7-6 4-6 6-4击败意大利人弗格尼尼，当日男单赛场上一同晋级的还有费雷尔和瑞士选手瓦林卡。

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