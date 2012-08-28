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路透中文体育短讯 | 2012年 8月 28日 星期二 11:21 BJT

李娜闯入美网次轮

在周一美网女单第一轮比赛中，中国选手李娜6-2 6-3两盘横扫英国小将Heather Watson，成功闯入第二轮。30岁的李娜状态良好，一发成功率达到75%。第二轮李娜将对阵澳大利亚选手Casey Dellacqua，双方此前交手三次，李娜三战全胜占据上风。

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