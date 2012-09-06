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路透中文体育短讯 | 2012年 9月 6日 星期四 12:06 BJT

穆雷、小德晋级美网八强

在周三美网男单八强战，三号种子穆雷在先丢一盘的局势下强势逆转，以3-6 7-6 6-2 6-0击败克罗地亚对手西里奇，有惊无险挺入八强。而在下半区二号种子德约科维奇对战第18号种子瓦林卡，由於瑞士人退赛，小德在6-4 6-1 3-1两盘领先的情况下顺利晋级。

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