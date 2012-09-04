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路透中文体育短讯 | 2012年 9月 4日 星期二 10:26 BJT

拉德万斯卡爆冷出局 意大利球迷欢乐多

在周一美网女单赛场八强争夺战中，赛会二号种子A-拉德万斯卡1-6 4-6不敌20号种子意大利选手文奇。而另一位意大利选手、10号种子埃拉尼则2-0淘汰德国姑娘科贝尔。文奇与埃拉尼的晋级为法拉盛的意大利球迷们带来了一个完美的下午，不过二人将在接下来的四分之一决赛中一决高下。

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