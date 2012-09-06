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路透中文体育短讯 | 2012年 9月 6日 星期四 11:02 BJT

罗迪克告别网坛

周三纽约阿瑟阿什中心球场进行了一场极具纪念意义的焦点战。在美网男单第四轮比赛中，美国名将罗迪克在先下一盘的情况下连丢三盘，以7-6 6-7 2-6 4-6不敌阿根廷人德尔波特罗，无缘八强。这意味着罗迪克将正式告别网坛，挂拍退役。

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