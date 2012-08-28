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路透中文体育短讯 | 2012年 8月 28日 星期二 11:43 BJT

斯托瑟开启美网卫冕之路

美国网球公开赛周一拉开帷幕，女单卫冕冠军、澳大利亚选手斯托瑟以6-1 6-1轻松淘汰对手克罗地亚选手Petra Martic，比赛仅用时51分钟。在男单赛场上，世界排名第一的费德勒以6-3 6-2 6-4横扫Donald Young，成功晋级。

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