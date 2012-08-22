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路透中文体育短讯 | 2012年 8月 22日 星期三 13:50 BJT

美网裁判被指控谋杀亲夫

美国网球公开赛开赛在即，本该执裁美网的资深裁判路易斯·古德曼周二被警方正式逮捕。洛杉矶检察官指控70岁的古德曼涉嫌於今年4月用咖啡杯重击其80岁的丈夫Alan Goodman头部，致後者死亡。古德曼已执裁美网至少十年，一旦罪名成立，或面临终身监禁。

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