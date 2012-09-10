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路透中文体育短讯 | 2012年 9月 10日 星期一 11:17 BJT

小威2-1胜阿扎伦卡 美网封后

美网女单决赛周日在小威廉姆斯与世界排名第一的阿扎伦卡之间展开。小威35分钟轻松拿下首盘，阿扎伦卡第二盘调整状态将比赛拖入决胜盘，第三盘白俄罗斯姑娘一度5-3领先，小威逆境下找回状态将比分反超，最终以6-2 2-6 7-5取胜，摘得职业生涯中第15个大满贯单打冠军。

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