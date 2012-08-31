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路透中文体育短讯 | 2012年 8月 31日 星期五 13:47 BJT

小威失水准仍过关

周四在美网第三轮比赛中，小威廉姆斯以6-2 6-4两盘直落击败30岁的西班牙选手马丁内兹-桑切斯，闯入32强。主场作战的小威状态不稳，全场共出现24次非受迫性失误，但轰出32记制胜分，最终经过82分钟比赛，凭借强大火力过关。

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