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路透中文体育短讯 | 2012年 9月 4日 星期二 11:15 BJT

小威送双蛋 费德勒保送晋级

在周一美网女单第四轮的比赛中，小威廉姆斯以6-0 6-0送上双蛋淘汰捷克选手赫拉瓦科娃，面对世界排名第82的捷克姑娘，小威并没有手下留情，仅用57分钟便结束比赛。在接下来的四分之一决赛中小威将遭遇塞尔维亚选手伊万诺维奇。而在男单方面由於对手退赛，费德勒不战而胜晋级八强。

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