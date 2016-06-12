美国奥兰多一夜总会发生美国史上最严重枪击事件 50人罹难

路透佛罗里达州奥兰多6月12日 - 周日一名手执突击步枪的男子在美国佛罗里达州奥兰多市一家拥挤的同性恋夜总会枪杀了50人，这是美国历史上最严重的大规模枪击事件，美国总统奥巴马称之为恐怖与仇恨的行动。

这名持枪者被警方击毙，其身份被证实为29岁的佛罗里达州居民Omar Mateen，美国公民，阿富汗移民之子。

执法人员正在调查是否有证据暗示此次袭击为伊斯兰国武装分子怂恿，不过他们警告称，并无证据说明Mateen直接为该组织工作过。

“有报导称Mateen今天上午曾拨打了911，并在电话中声明他效忠于伊斯兰国的领袖，”负责这宗案件的美国联邦调查局(FBI)助理特工Ronald Hopper说。

奥兰多是美国最热门的旅游城市之一，枪击发生时这家位于市中心的夜总会挤满了人，约有350人在这里庆祝同性恋尊严周(gay pride week)。当时在夜总会的人描述场景十分恐怖，一名幸存者称他躲在一辆汽车下面并给一名受伤的陌生人包扎。

在骚乱中有53人受伤。本案是美国史上死亡人数最惨重的单一枪击事件，超过2007年维吉尼亚科技大学校园枪击案的32人。

“就我们所知的，本案已足以称为是恐怖攻击行为，是憎恨行为，”奥巴马总统在白宫的演说中称。“身为美国人，我们在悲伤和愤怒中团结一起，坚决守护我们的人民。”

然而，美国官员态度审慎地认为，他们尚无确切证据显示本案和伊斯兰国或任何国外激进团体有直接关系。

“目前就我们所知，他最直接的联系是在进行屠杀时的效忠宣誓，”一位美国反恐官员说。“这个人似乎在没有人帮助之下...”

“我们正在处理的是我们从未想像过且无法想像的事情，”奥兰多市长Buddy Dyer说。他说有39人当场毙命、两人死于夜店外，另外九人在送医之后不治。

奥兰多地区医学中心表示，该院收治44名伤患，其中包括九名死者，并对26人紧急动了手术。(完)