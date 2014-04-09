美企海外持有未税境外获利超过2.1兆美元--研究

路透华盛顿4月8日 -一家民间研究机构的报告显示，为规避国内课税，美国企业2008年至2013年在海外持有的境外获利增加近一倍，来到超过2.1兆(万亿)美元。这数据促使参议员呼吁税务改革。

“新数据....无疑凸显出税制改革面临的一个重要挑战。我确实认为这领域需要进行改革，”参议院金融委员会主席Ron Wyden周二在国会山庄向记者表示。

根据美国法律，企业的大部分境外获利在汇回美国前不需要课征所得税。若这些获利归类在海外永久投资，则可能会在海外停留多年。

研究机构Audit Analytics在上周发布的报告中称，2008年到2013年间，这类获利增加了93%。报告引用了列入罗素1000指数的美国企业提交的财务文件。

该研究机构称，美国通用电气(奇异/GE)(GE.N)囤积于境外的获利最多，高达1,100亿美元。

其次是微软(MSFT.O)持有764亿美元，药企辉瑞(PFE.N)为690亿美元，制药大厂默克(MRK.N)为571亿，高科技公司苹果(AAPL.O)为544亿美元。

通用电气在一份声明中对此回应称：“通用电气业务范围涉及170多个国家，大部分海外获利一直再投资于活跃的业务领域，比如制造业设备，以及向非美国客户提供贷款。”

默克发言人称，该公司纳税申报符合各项法律法规。

微软发言人提到2012年国会作证时的问题，当时公司官员称，其遵守外国和美国税法。

苹果公司执行长库克2013年在国会作证时表示，该公司是一个纳税大户，不在纳税问题上耍花招。苹果拒绝就这份新报告置评。

未联系到辉瑞予以置评。

美国企业所得税率最高为35%，不过很少有跨国企业支付的税率接近这一水准，因为过去28年若干减税漏洞陆续写入税法，其中一些规定使得境外递延纳税被广泛利用。(完)

(编译 王冠中/李爽 审校 王兴亚)

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