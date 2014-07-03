美国加强海外机场安全，应对炸弹威胁

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿7月2日 - 美国周三称，将增强拥有直飞美国航班的海外机场的安全措施。美国官员提到，对叙利亚和也门的基地组织成员正在开发可被偷带上飞机的炸弹感到忧虑。
美国官员匿名对路透表示，欧洲、非洲和中东等地拥有直飞美国航班的机场将被要求采用新的安全措施。
国土安全部称，未来几天，将在拥有直飞美国航班的特定海外机场实施更严格的安全措施。
“我们与盟国共享近期和相关的信息，并在与航空业者进行商议。”国土安全部部长Jeh Johnson在声明中称。
Johnson表示，要求美国运输安全管理局在未来几天执行这些措施。
一名美国官员对路透称，新的措施将包括增加对乘客的鞋和物品进行检查。
该官员指出，美国拥有合法权力要求外国政府或机场执行新的安全措施，因为这些航班直接飞往美国。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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