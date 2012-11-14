美中经济暨安全委员会建议更严格检视中国对美投资案

路透华盛顿11月14日电---美中经济暨安全委员会(U.S.-China Economic and Security Review Commission)周三发布年度报告指出,美国国会应该就中国大型国有企业所做的投资订立更为严格的审查法案,因这些投资对美国企业构成威胁.

该委员会通常对与中国的关系持较为严苛的态度,其称北京当局给予国有企业的优惠浮滥,恐使其取得不公平优势,尽管他们在美国建厂.

"一旦在美国投资,中国大型国有企业可能会持续受惠於中国政府补贴,使其可以用较生产成本为低价格贩售产品.一旦美国竞争对手被赶出市场,中国大型国有企业就可能会掌控市场,甚至调高价格."该委员会在年度报告中指出.

周三公布的报告显示,该委员会呼吁若中国国有或国有控股企业的投资会取得美国业务的控制权,则应对这类所有投资进行强制性审查.

委员会指出,由各机构执行单位组成的美国外资审议委员会(CFIUS)除了当前重视可能对国家安全构成的威胁之外,也应该被要求考虑外资对美国投资的净经济冲击.

美中经济暨安全委员会同时建议,应要求美国证券交易委员会(SEC)更加严格审查中国国有企业及其附属企业在美国各个证交所的上市案,"以确保美国人在做出投资决策时已获得充分资讯."(完)

--编译 张明钧;审校 田建华

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