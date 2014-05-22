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国际财经 | 2014年 5月 22日 星期四 11:00 BJT

美国当局或寻求让巴黎银行支付逾50亿美元了结相关调查--彭博

路透5月21日 - 彭博援引知情消息人士的话报导，美国当局正寻求让法国巴黎银行(BNPP.PA)缴纳逾50亿美元罚金，以了结联邦和州当局对该银行与被制裁国家有交易往来的调查。

该消息拖累巴黎银行股价周三最多跌3%，成为法国蓝筹股CAC 40指数.FCHI和欧洲银行股指数.SX7P中盘中跌幅最大个股。该股最终收低1.3%至51欧元。

报导称，关于罚金的讨论仍在继续，最终数额可能出现变化。

上周路透援引知情消息人士的话报导，巴黎银行正在与美国有关当局商议，通过支付逾30亿美元，了结有关该行是否违反美国对伊朗、苏丹等国家制裁行动的调查。

该行上月警告可能因为此事面临超过11亿美元的罚款，但拒绝提供具体数字。

参与此项调查的美国机构包括司法部、 美国曼哈顿联邦检察官办公室、财政部、曼哈顿地方检察官办公室以及纽约州金融局。

美国曼哈顿联邦检察官办公室和巴黎银行拒绝置评，未能联系到其他美国机构发表评论。

彭博报导称，最早可能在下个月宣布和解事宜。(完)

(编译 李爽 审校 朱晓军/徐文焰)

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