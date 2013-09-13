美国国会取消休会 力图避免政府关门

路透华盛顿9月12日 - 美国众议院的共和党人周四取消了原定于9月23日开始的一周长假，为自己争取了更多时间来努力避免政府9月底关门。

美国众议院共和党领袖康托尔(Eric Cantor)宣布取消休会。此前，该党保守派否决了他的计划，即暂时在新财年为政府提供资金，并就从“奥巴马医疗法案”撤资进行投票。

如果没有新的支出授权，大多美国政府机构将不得不在10月1日关闭，重演1990年代中期政治上令人痛苦的政府关门。

在休会决定公布的同时，更强硬的共和党保守派也提出了自己的方案：将奥巴马医疗法案的实施推迟一年，并且辅以为期一年的政府融资措施。

新方案由佐治亚州的众议员Tom Graves提出，将把2014财年的可自由支配项目(discretionary programs)开支限制在9,674亿美元--这一水平将能保持住全面自动减支所节约的款项。

民主党已经表示这一开支水平不可接受，正推动提高水平，部分通过对富人增税来取代开支削减。

Graves的方案由42名共和党人共同发起。该方案并未寻求提高16.7万亿美元的联邦债务上限，而美国财政部表示在10月中旬前有必要提高债务上限。(完)

(编译 朱晓军；审校 戴素萍)

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