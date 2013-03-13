美国两党各公布预算提案 分歧依旧

资料图片：美国华盛顿国会山，参议院（右）入口和背后的国会大厦圆形屋顶。 REUTERS/Larry Downing

* 共和党希望10年内实现预算平衡

* 民主党计划削减1.85万亿美元赤字

* 众院预算委员会主席莱恩的提案以撤除奥巴马医保改革为基础

路透华盛顿3月12日 - 美国共和党和民主党周二公布的长期预算赤字削减计划截然不同，凸显出两党分歧巨大，短期内很难达成协议。

共和党以此前大幅削减社保项目支出的提案为基础，提出用10年时间削减4.6万亿(兆)美元支出，实现预算平衡。

民主党的计划则是10年内削减赤字1.85万亿，上调富人税率，并通过增加1,000亿美元基础建设支出来刺激就业增长。

但由于民主党反对大幅减少社保项目支出，共和党也坚定反对增税，这两份计划成为法律的几率微乎其微。

“这表明我们需要弥合的差距像以前一样大，”众议院预算委员会成员、民主党人Chris Van Hollen说。

众议院预算委员会主席、共和党人莱恩(Paul Ryan)则公布了“通往繁荣之路”提案的最新版本。该提案本月可能会获共和党人控制的众议院通过。

此次提案计划到2023年实现预算平衡，早于先前版本中的2040年。1月对富人加税6,200亿美元的计划获批，且假设取消奥巴马的医疗改革，将再节约1.8万亿美元的资金，这都将有助于完成这一目标，尽管后一种假设不太可能发生。

莱恩在记者会上重申，他的计划将平衡预算，而民主党的方案则不会。

“只有为了实现预算平衡，缩减债务的努力才是认真严肃的，”他说，“目前的高负债是对经济的威胁。”

他为保留1月的加税进行辩护，称税制改革会缓和其影响。税制改革将大幅降低税率。

莱恩计划中削减的社保支出，包括为贫困人群及残障人士提供医疗服务的医疗辅助计划（Medicaid），令控制参议院的民主党无法接受。

结束伊拉克和阿富汗战争可能节省的费用，以及对飓风后的重建工作等国内紧急情况支出的会计方法变化，未来十年额外减支9,310亿美元。

莱恩的计划保留了3月1日开始的自动减支计划中的节约部分，并缩减自由支出资金2,490亿美元。后者是为军队、教育及国家公园等社会项目提供资金。

**“欺骗性的提案”**

民主党人对于莱恩预算提案的回应十分辛辣。

参议院民主党领袖里德(Harry Reid)表示，该计划将会令富人享受到新的税务减免，同时令中产阶级受到增税的打击，与此同时削减食品检验和法律实施等关键的政府服务，并弱化医疗保险制度。

里德在参议院发言时补充道，该预算“说得好听点是有创意，说得难听点就是欺骗。”

尽管两党间存在巨大分歧，乐观人士仍希望，众议院共和党和参议院民主党的提案成为今年国会认真解决减赤问题的序幕。

莱恩的提案再次把减赤重点放在大幅削减Medicaid医疗补助计划方面，作法就是让各个州在实施该计划时有更大的灵活度。

根据众议院共和党的预算提案，10年期间在Medicaid方面共计可节约7,560亿美元。

而在此期间为老人和残障人士提供帮助的Medicare医保计划将可节省1,290亿美元。该计划最终将转变为类似于代金券的计划，即老人获得补助，以购买私人保险或传统的医疗服务。

不过目前年龄已达到55岁的美国人将维持现有的医疗福利。

民主党批评称，莱恩的作法将令老年人每年在医疗保健方面多花费数千美元，同时以财政部损失上百亿美元税收为代价，让富人继续享受税惠措施。

讽刺的是，莱恩计划在10年内平衡预算的努力，还要借助民主党在今年初赢得批准的富人增税措施。而对富人增税恰恰是共和党所极力反对的。

**努力达成预算协议**

过去四年，美国每年的预算赤字都超过了1万亿美元，推动公共债务急速膨胀至目前的近16.7万亿美元。

经过两年多的激烈争论后，共和民主两党一直在考虑达成长期预算妥协的可能性。莱恩正是在此背景下提出预算议案的。

过去一周，奥巴马私下会见了共和党议员，试探他们达成协议的意愿。本周奥巴马与国会议员有四次单独会谈，探讨达成共识的可能性。

即使如此，一些共和党议员近几天指出双方在税收政策方面“陷入僵局”，因民主党继续坚持对富裕阶层及部分企业再次增税。

莱恩的提案建议废除奥巴马标志性的医疗法案。该法案正在逐步推行，此前共和党数次尝试扼杀均未果。

众议院共和党的提案设想明年美国预算赤字大幅降至5,280亿美元，2015年和2016年分别降至1,250亿和690亿。

与当前政策相比，该提案还预计未来十年减少利息支出7,000亿美元，因为政府借款减缓。

除应对支出外，莱恩的预算提案还呼吁改革美国过时的税制，只设立两级所得税税率10%和25%。

奥巴马和国会议员努力在7月末或8月初达成预算协议，但外界普遍怀疑彻底改革税法难以在如此短时间内完成。(完)

(编译 梁睿雪/李爽/徐文焰/王兴亚; 审校 张荻/李爽)

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