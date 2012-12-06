美国两党在“财政悬崖”上拒不妥协

* 共和党人呼吁面对面进行谈判

* 奥巴马表示,共和党需要在"观念突破"

* 五角大楼警告称,将开始为开支削减做准备

路透华盛顿12月5日电---共和党和民主党人周三在"财政悬崖"谈判中固守自己的立场.双方都敦促要采取迅速行动,但均未作出妥协,这场政治僵局仍未出现破解迹象.

除非国会采取行动,否则不到一个月後节支和增税计划将於1月生效.众议院共和党领袖呼吁总统奥巴马发起面对面的谈判,并指责後者缺乏行动.

"哪儿有协商?什麽都没有,"众议院共和党领袖康托尔(Eric Cantor)向记者表示."我们请求总统跟我们一道坐下来,认真讨论具体细节."康托尔随後称,在"可靠的财政悬崖解决方案"公布前,众议院不会休会.

奥巴马周三在与一个企业团体进行会晤时,再次呼吁在最终解决方案中加入上调美国2%最富裕人群的税率这个内容.他并表示应包括上调美国举债上限.

两党没有安排直接会谈.共和党领导人一直反对上调税率,而民主党则抵制共和党关於削减Medicare和Medicaid等社会福利计划的要求.

总统奥巴马称,如果共和党领导人不再反对上调年收入超过25万美元家庭的税率,以此换取减支和社会福利计划改革,那麽两党就可能很快达成协议.

"如果我们能使共和党领导人接受这一框架,承认现实,那麽事实上双方在数字上的分歧就不会很大,"奥巴马在由企业圆桌会组织的会议上对企业高层表示.企业圆桌会是一个为企业服务的游说团体.

他说,"换句话说,我们或许能在一周左右的时间内解决这一问题.这并不是很困难,但我们需要观念上的突破."

两党已提交了在未来10年削减逾4万亿(兆)美元赤字的提案,但双方在如何实现这一目标上存在分歧.

在税收问题上,共和党的团结局面已经出现裂痕.一些人表示,愿意对2%最富裕阶层增税,换取对98%的纳税人延长低税率政策.

**为削减开始做准备**

五角大楼发言人称,由於财政悬崖日益迫近且眼下无法达成解决方案,白宫预算办公室已指示国防部开始为自动削减预算做准备.

除非达成协议,否则国防部的计划支出在未来十年内将减少约5,000亿美元.

分析师预期,若未能达成协议,或引发另一场衰退.金融市场中的投资者焦虑地关注一波三折的磋商进程.

"只要想到可能存在某种时间表,就足以消除部分忧虑.财政悬崖是主要的消息面影响因素,因此就算是略微正面的进展都能影响市场,"LandColt Capital执行合伙人Todd Schoenberger说.

共和党参议员Tom Coburn称,聚焦年底财政悬崖令人忽略了美国债务带来的长期威胁.他称,未来10年内至少需要9万亿(兆)美元的节支及增税方案,才能令美国走上繁荣之路,而不是现在讨论的4万亿.

"个人来说,我知道我们必须增加国家收入.我其实不关心如何实现增收.我希望是上调税率而不是用别的方法,因为这样我们未来将有更大的机会改革税制和拓宽税基,"Coburn向美国MSNBC新闻网站表示.

民主党参议员Claire McCaskill发表乐观看法."我坚信,即使年底无法达成协议,也一定会在1月第一周达成.市场需要明白,这不会成为某种形式的彻底失败.我们一定达成协议,"她向MSNBC表示.

共和党参议员Bob Corker则表示,奥巴马将上调债务上限的内容纳入最终方案的努力会让谈判复杂化.(完)

--编译 梁睿雪/兰秀娟;审校 张涛

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