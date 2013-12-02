美国向日本部署新型反潜巡逻机

俄罗斯罗斯托夫发生爆炸 一人受伤--塔斯社援引消息人士
路透莫斯科4月6日 - 一位执法消息人员告诉俄罗斯塔斯社(TASS)，俄罗斯南部城市罗斯托夫周四早间发生爆炸，一人受伤。 REN-TV援引目击者的话称，爆炸发生在Sadovaya街一所学校附近，一位维修工人在爆炸中受伤。(完) (编译 汪红英；审校 张若琪)
路透东京12月2日（记者 Tim Kelly） -美国海军P-8“波塞冬”反潜巡逻机抵达日本，该部署将增强美军在中国邻近海域侦察潜艇和其他舰艇的能力。
根据部署，本月将有六架飞机交付位于日本冲绳的嘉手纳空军基地。此项部署是在中国划设东海防空识别区之前就计划好的。
美国海军发言人对路透表示，其中的首架P-8“波塞冬”周日抵达，将首先在日本主岛以西海域执行任务。
P-8“波塞冬”反潜巡逻机由波音(BA.N)生产，以替代洛克希德-马丁(LMT.N)旗下的P-3“猎户座”巡逻机，后者已服役50年。
P-8装备最新的雷达系统、鱼雷和反舰导弹，续航距离超过P-3。（完）
编译：李富强 发稿：朱淑珍
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