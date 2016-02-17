美国投资大亨Paulson在金价大涨前已削减黄金看涨押注

路透纽约2月16日 - 周二发布的一份联邦文件显示，全球最具影响力的黄金投资者之一John Paulson在去年底削减了对黄金的看涨押注，就在金价跳涨并录得数年来最大涨幅之前。

Paulson曾长期看涨黄金，他旗下管理的对冲基金Paulson & Co在第四季削减了对全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust (GLD.P)的持股，大幅减持37%，这已是他在两年半内第三次减少对SPDR的股权。

美国证券交易委员会(SEC)的文件显示，经过近期减持后，截至12月31日，该对冲基金对SPDR的持股降至578万股，约价值5.859亿美元。

作为SPDR第一大持股人，Paulson的减持行动表明，在美国联邦储备委员会(美联储/FED)于去年12月准备实施十年来首次升息之际，投资者对黄金唯恐避之不及。(完)