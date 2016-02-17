美国投资大亨Paulson在金价大涨前已削减黄金看涨押注

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透纽约2月16日 - 周二发布的一份联邦文件显示，全球最具影响力的黄金投资者之一John Paulson在去年底削减了对黄金的看涨押注，就在金价跳涨并录得数年来最大涨幅之前。
Paulson曾长期看涨黄金，他旗下管理的对冲基金Paulson & Co在第四季削减了对全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust (GLD.P)的持股，大幅减持37%，这已是他在两年半内第三次减少对SPDR的股权。
美国证券交易委员会(SEC)的文件显示，经过近期减持后，截至12月31日，该对冲基金对SPDR的持股降至578万股，约价值5.859亿美元。
作为SPDR第一大持股人，Paulson的减持行动表明，在美国联邦储备委员会(美联储/FED)于去年12月准备实施十年来首次升息之际，投资者对黄金唯恐避之不及。(完)
(编译 刘秀红；审校 高琦)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
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路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。