一周焦点：美国就业和汽车销售数据料确认春季经济复苏形势稳固

资料图片：一名男子在纽约的招聘会上与招聘方谈话。 REUTERS/Shannon Stapleton

路透布鲁塞尔6月29日 - 美国经济年初受挫于天候的情况可望在本周稳稳走入历史，6月汽车销售和就业数据料将为第二季划下完美句点。

上周三公布的数据显示，美国经济第一季国内生产总值(GDP)环比年率终值为下滑2.9%，为五年来最大跌幅。

异常寒冷的冬季、长期失业救助到期，以及企业重新备货的情况明显放缓，一同拖累了美国经济，但这些因素在4月前应该已经消退。

月度就业数据料将显示美国企业持续以稳健的脚步聘用人员，因为经济活动和成长的良性循环已经紮根。对美国联邦储备委员会(美联储/FED)和美国民众来说，月度就业报告是最重要的指标。

5月美国就业已重返衰退前的高峰，非农就业岗位新增21.7万个。路透调查的分析师平均预期6月将小幅减少4,000个至21.3万个。

这将是就业岗位连续第五个月增幅超过20万个，为互联网泡沫破灭前1999年9月至2000年1月以来20万以上增幅的最长持续时间。

“如果增幅在21.5-22万个，将与经济成长加快至3%左右的趋势相一致，”野村驻美国首席分析师Lewis Alexander表示。

Alexander说，他察觉到存在一些风险，包括伊拉克冲突导致油价上涨、以及中国楼市荣景最后结局可能不容乐观等。

“可能会产生影响，但我认为并不是一切都有可能。形势必须非常严重才会对美国经济前景产生实质影响，”他说。

周四公布的就业报告料将显示失业率稳定在6.3%。本周五美国恰逢独立日纪念日假期。

本周还有汽车销售数据出炉，数据料显示6月汽车销售略微回落；5月经季节调整汽车销售年率创2007年2月以来新高。

与此同时，对供应管理协会(ISM)制造业和服务业数据的预估表明，成长进一步加速，而且两项指数料分别连续第五个月和第四个月上升。

荷兰国际集团(ING)资深分析师James Knightley认为，上述数据将支持他的观点，即第二季GDP环比年率预计为成长5%以上，因库存上升、投资反弹以及贸易增长。

看法不那么乐观的分析师也表示，就业、汽车销售和ISM报告至少应会抵消5月消费者支出不振的影响。

美国5月消费者支出仅增长0.2%，增幅为预估的一半，4月则持平，这促使一些分析师调降第二季成长预估最低至2.2%，此前预估最高为4.0%。

**欧洲央行不会有新举措**

欧洲央行本周将再次开会，近一个月前其推出一系列刺激举措防止欧元区经济陷入日本式通缩。

欧洲央行将利率降至纪录低点，存款利率来到零以下，并透过延长向区内银行提供无限额低成本资金的期限至2016年底，强调在未来相当长的时间内保持低利率。

欧洲央行还计划提供更多廉价长期贷款，鼓励银行向欧元区企业放贷，但这些操作的细节尚未推出。

路透调查的53位欧洲央行观察家中有27位表示，目前该行可能已做得足够。但持不同意见中的许多受访者表示，有必要采取量化宽松措施，以对欧元和通胀产生持久影响。

周四会议料平静无事，随后的新闻发布会有可能是欧洲央行历来最短的一次。

会前公布的欧元区通胀率预计持稳于0.5%，该数据在5月意外降至这一水平，使欧洲央行采取行动几无悬念。

如果6月通胀率一如预期，则将是连续第九个月处在欧洲央行所谓的低于1%的“危险区域”。

**经济持稳或温和成长**

在美国以外地区，周二公布的制造业采购经理人指数(PMI)和周四的服务业PMI料显示经济呈现增长，或至少处于稳定状态，尽管乌克兰和伊拉克地缘政治紧张局势加剧。

欧元区6月数据料持平，英国则可能自5月达到的高水准回落。

在中国，制造业和服务业PMI料证实该国经济持稳，得益于中国政府的微刺激政策。

根据上周一汇丰/Markit公布的6月PMI初值显示，随着新订单激增，中国制造业活动六个月来首次出现扩张。

(编译 戴素萍/李爽/张荻/郑茵 审校 张明钧/王兴亚)

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