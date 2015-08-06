综述：美国初请失业金人口小涨 但不改就业市场稳步改善大势

图为美国亚利桑那州凤凰城，一名男子和一名女子来参加在这里举行的招聘会。 REUTERS/Joshua Lott

路透华盛顿8月6日 - 上周美国初请失业金人口增幅小于预期，暗示就业市场供应仍在继续收紧。

美国劳工部周四公布，截至8月1日当周，初请失业金人数增加3,000人，经季节性调整后为27.0万人，连续第22周处于30万大关之下，表明就业市场正在不断增强。

“初请失业金数据与就业岗位继续稳步增加、就业市场闲置逐步减少的大趋势一致，”RDQ Economics的首席分析师John Ryding表示。

分析师之前预计，上周初请失业金人口增至27.3万。上周不在周五公布的7月非农就业报告覆盖的时间范围内。

一项路透调查显示，分析师预计7月非农就业岗位增加22.3万，追平6月的增幅。

尽管就业岗位在去年快速增长后有所放缓，但失业率接近多数联储官员认为与充分就业水平相一致的区间5.0-5.2%。目前美国失业率为5.3%。

美联储在上周发布的政策声明中上调了对就业市场的评估，称就业“稳步”增长。美联储还表示，就业市场闲置“自年初以来”已减少。市场预计美联储将在年内进行近10年来首次升息。

初请失业金人口四周均值减少6,500，至26.825万。市场认为该指标消除了周与周之间的波动性，能更准确地反应就业市场趋势。

美国股市走低，美国公债价格攀升。美元兑一篮子货币基本持平。

另外，全球人力资源咨询公司Challenger, Gray & Christmas公布的报告显示，7月美国雇主计划裁员人数急增136%，至近四年高位10.5696万人。

美国陆军计划在未来两年内削减约5.7万士兵和文职雇员，超过上月公布的计划减员人数的一半。

不过，分析师预计，军方减员对就业市场的影响微不足道，因月度就业人口统计中不计入军方人员。

“预计军方减员的影响几乎可以忽略不计，因宣布的减员规模相对于劳动力总人口微不足道，且退伍军人失业率通常与非退伍军人失业率的差别不大，”摩根大通的分析师Daniel Silver表示。

微软(MSFT.O)、高通(QCOM.O)和英特尔(INTC.OQ)等科技企业7月宣布裁员18,891人。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。