综述：美国11月非农就业增长稳健 为FED升息亮绿灯

图为纽约一家汉堡王连锁店外的招聘广告。 REUTERS/Shannon Stapleton

路透华盛顿12月4日 - 美国11月非农就业岗位稳步增长，再度展现经济韧性，大大提高美国联邦储备委员会(美联储/FED)本月稍后进行近10年来首次升息的可能性。

美国劳工部周五公布，11月非农就业岗位增加21.1万个。9月和10月数据被上修，就业岗位累积再增加3.5万个。

11月失业率持平在5.0%的七年半低位，不断有人重返求职大军，反映出对就业市场充满信心。目前失业率处于许多美联储官员认为符合充份就业水平的区间内，今年已累积下降0.7个百分点。

“这份就业报告应能消除对于12月会议升息的最后疑虑。就业市场向美联储释出了明确的信息：‘放手去做吧！’”UniCredit Research驻纽约的首席美国经济分析师Harm Bandholz表示。

美联储主席叶伦周四国会作证时表达了对美国经济的信心，指出美国经济状况已基本符合美联储设定的升息条件。

叶伦说，解决新增劳动力的就业问题，美国经济每个月需要新增的岗位不到10万个[nL3S13S5XG]。

路透调查显示，受访的美国初级市场交易商中，除一家外，其余均预期美联储会在12月15-16日的会议上升息。他们并预期美联储后续在2016年仅会以缓慢步伐收紧货币政策。

美元兑欧元上涨，此前欧洲央行总裁德拉吉在纽约称，如有需要该行可能采取更多刺激措施。美国公债收益率(殖利率)一开始攀升；但在传出石油输出国组织(OPEC)未就石油产量上限达成新协议的消息后，公债收益率回落。美国股市则收高。

**就业增长普遍**

就业岗位连续两个月强劲增长，应有助缓和经济遭遇低潮的疑虑。此前有报告显示美国10月消费者支出乏力，且11月服务业增长放缓；而且根据一项企业调查，11月制造业出现三年来首次萎缩。

美元强劲加上能源企业削减支出，给经济带来阻力。美国商务部周五公布的报告显示，美国10月贸易逆差扩大，出口触及三年来低点[nZOS19LZ03]。

尽管11月薪资增长有所放缓，但分析师认为这主要是因为10月增幅较大所致。10月强劲增长主要是受日历因素影响。一些传闻证据以及劳动力相关成本数据暗示，就业市场收紧开始给薪资造成上行压力。

“薪资仍有增长，显示制造和能源行业持续疲弱的影响未扩及经济的其他领域。”瑞银(UBS)经济分析师Samuel Coffin称。

11月平均时薪较前月增长0.04美元或0.2%，增幅低于10月时的0.4%。11月薪资较上年同期增幅自10月的2.5%放慢至2.3%。11月平均工时从10月的34.6小时小降至34.5。

美联储官员在思考升息决策时参考的其他就业市场指标表现错综。

11月就业参与率从10月的近38年低点62.4%小升至62.5%。

但一项全面失业指标上升0.1个百分点至9.9%，反映出兼职工作者增加。该指标包含希望工作但放弃找工作，以及因为找不到全职工作只好从事兼职工作的人。

11月就业增长比较普遍，不过制造业岗位减少1,000个。过去四个月中有三个月制造业就业岗位均下降。

美元强势，企业致力去化库存，油价剧跌导致能源行业削减投资等因素，不断拖累制造业。

11月矿业就业岗位减少1.1万个，油气开采行业减少2,400个。矿业就业较2014年12月的高峰已经减少12.3万个，其中四分之三是矿业支持性活动的岗位。

油田技术服务公司斯伦贝谢(Schlumberger)(SLB.N)本周宣布新一轮裁员，之前今年已经公布裁减2万个岗位。

11月建筑业岗位增加4.6万个，为2014年1月以来最大增幅。零售业岗位增3.07万个，运输和仓储岗位连两个月减少后，11月出现回升。

专业服务岗位新增2.7万个，11月政府部门岗位增加1.4万个。

“看到今天的就业市场数据，不由得让人感到欣喜。明年...进一步改善可期。”旧金山Bank of the West首席分析师Scott Anderson称。

美国历任总统任内的就业情况图表：

link.reuters.com/hyp84w

美联储主席叶伦关注的指标互动图表：

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美国就业市场深入分析互动图表：

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美国11月非农就业报告互动图表：

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美国失业率图表：

link.reuters.com/nyr52w

美国未充分就业图表：

link.reuters.com/dex79v

美国制造业就业情况图表：

link.reuters.com/das47s

美国就业市场新加入者和再就业者情况图表：

link.reuters.com/rum98v

美国失业人口按种族和族群分布图表：

link.reuters.com/wym98v

美国与中国贸易图表：

link.reuters.com/dat32w

美国贸易收支图表：

link.reuters.com/gub62w

(完)