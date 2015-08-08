综述：美国就业市场改善 提升美联储9月首次升息可能性

图为在纽约召开的一次招聘会上排队的求职者。 REUTERS/Shannon Stapleton

路透华盛顿8月7日 - 美国7月非农就业岗位增长稳健，薪资增长继上月意外停滞后出现反弹。这是经济改善的迹象，可能为美联储9月升息打开大门。

美国劳工部周五称，7月非农就业岗位增加21.5万个，得益于建筑业和制造业就业增长抵消了矿业就业进一步下滑。失业率持稳在七年低点5.3%。

5月和6月就业岗位上修后累计再增加1.4万个。此外，每周平均工时由6月的34.5小时增加至34.6小时，为2月以来最高。

“如果你认为美联储会在9月采取行动，这份报告非常切题。关于这个方面，我认为一切均未改变。我认为这是朝着最终升息又迈进一步，”RBC资本市场驻纽约首席美国分析师TOM PORCELLI表示。

数据公布后美国股指期货和美国短期公债价格下跌。美元兑日圆升至两个月高位，兑欧元也走坚。互换市场目前显示美联储9月加息的概率为52%，高于数据公布前的47%。

虽然聘雇速度比去年强劲的速度有所放缓，但仍比与人口增速相一致的水平快一倍。美联储上个月上调了对劳工市场的评估，描述经济“继续改善，就业增速稳健，失业率稳步下降。”

7月平均时薪增加了5美分或0.2%，6月则为持平。较上年同期高出2.1%，但远不及经济学家认为与充分就业水平相当的3.5%的增幅。

不过，薪资增长支持了如下观点，即第二季薪资增速大幅放缓以及6月消费者支出下降都是暂时的。分析师原本预计7月非农就业岗位增加22.3万个，失业率持稳于5.3%。

薪资增长一直迟缓，令人失望。不过就业市场供应趋紧，以及许多州和地方政府决定上调最低工资水平，引发了薪资增速将加快的预期。

此外，包括沃尔玛(WMT.N)、Target(TGT.N)、TJX Cos(TJX.N)在内的许多零售商都已经上调了小时工的工资。

**接近充分就业**

目前失业率接近5.0-5.2%的区间，多数美联储官员认为这个区间与平稳、但低水平的通胀率是相吻合的。

囊括了希望就业但放弃了找工作、以及因找不到全职工作不得打零工人群的广义失业率在上个月降至10.4%，创下2008年6月来最低，6月为10.5%。

但就业参与率仍保持在逾37年半低点62.6%。

这份就业报告非常不错，与7月强劲的汽车销售和服务业数据共同表明，美国经济继第二季按年增长2.3%之后，继续累积动能。

7月的就业增长主要集中在服务业。另一方面，由于楼市好转，建筑业就业增加6,000。制造业就业增加1.5万，因部分汽车制造商已经决定取消以往的夏季停产改造。6月制造业增加就业2,000人。

能源行业裁员增加，拖累了矿业就业增长。7月能源业裁员4,000人，矿业就业岗位自12月以来已经累计减少7.8万。

过去几个月，油田技术服务公司斯伦贝谢(Schlumberger)(SLB.N)、Halliburton(HAL.N)和很多其他油气企业已宣布裁员数千人。(完)

(编译 李春喜/王洋; 审校 母红)

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