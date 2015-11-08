综述：美国10月非农就业劲增 支持12月加息可能

图为2015年7月15日美国旧金山召开的一场光伏行业招聘会现场的求职者和招聘方代表在交谈。 REUTERS/Robert Galbraith

路透华盛顿11月6日 - 美国10月就业大幅增长，失业率触及七年半年低点5.0%，彰显经济蕴含的力道，使得美联储在12月加息的可能性变得更大。

美国劳工部周五公布，10月非农就业岗位增加27.1万个，创2014年12月以来最大增幅。此外，平均时薪增幅可观，为0.09美元。这次非农就业跳增之前，8月和9月均呈现温和增长势头。

失业率现位于2008年4月以来最低位，且位于许多美联储官员认为的符合充分就业标准的区间内。

“这份就业报告有你想要的所有元素。它充分抵消了前两个月数据的疲势，并令美联储有可能在12月加息，”纽约美银美林的副美国首席经济学家Michelle Meyer说。

金融市场对此数据的反应快速迅猛。

美元指数劲扬至近七个月高位，投资者纷纷为加息做准备。美国公债价格下跌，两年期收益率(殖利率)触及五年半高点。美国股市主要股指多数收高。

利率期货暗示，美联储12月加息的可能性为70%，高于周四的58%。

由于包括主席叶伦在内的数位美联储官员的讲话暗示12月升息的门槛较低，有分析师在10月非农就业报告出炉前就曾指出，10月和11月非农就业增幅只要高于15万个，美联储就有充分的理由进行2006年以来的首次升息。

美联储10月政策会议后的声明和之后叶伦的讲话都明确指出，12月15-16日会议肯定存在加息的可能。

“我们曾指出过，情况看起来可以加息了，”芝加哥联储总裁埃文斯周五接受CNBC采访时说。“实体经济状况看起来好转了许多。”

路透对美国17家初级市场交易商进行了调查，结果显示，有15家预期12月货币政策将收紧。9月调查只有12家持这个观点。

**就业全线增加**

分析师此前预测，美国10月非农就业岗位增加18万个，失业率将维持在5.1%。

这份报告与强劲的服务业和汽车业销售数据结合起来看，描绘出美国经济第四季开局表现乐观的图景。报告也支撑了如下观点：美国经济第四季增长将在第三季增长年率急速放缓至1.5%之后再次积聚动能。

除了10月就业增长意外强劲之外，8月和9月非农就业数据也都被上修，就业岗位终值比初值多了12,000个。

美国10月的薪资按年增幅达到2.5%，创2009年7月以来最大增幅，或许能给予美联储对通胀将逐步升向2%目标的信心。

一项综合了工时、就业增长和薪资，衡量实得工资的指标10月增长0.6%，按年增幅达到4.6%。

美联储官员在思考升息决策时参考的其他就业市场指标也有改善。

一项全面失业指标下滑0.2个百分点至9.8%，为2008年5月以来最低点。该指标包含希望工作但放弃找工作，以及因为找不到全职工作只好从事兼职工作的人。

10月就业人口比率从9月的59.2%升至59.3%。但就业参与率仍位于近38年低点62.4%。

10月就业增长比较普遍，只有制造业就业没有增长，矿业减少了4,000个，其中油气行业减少2,700个。

但建筑业就业10月增加31,000个，为2月以来最大增幅。

10月服务业就业增加241,000个，其中零售、医疗和休闲行业增幅较大。专业和企业服务就业增加78,000个，为去年11月以来最大增幅。临时工亦增加24,500个，创近一年最大增幅。

政府就业岗位10月增加了3,000个。

美国历任总统任内的就业情况图表：link.reuters.com/hyp84w

美国就业市场互动图表：here

美国10月非农就业报告互动图表：here

美国失业率图表：link.reuters.com/nyr52w

美国不充分就业图表：link.reuters.com/dex79v

美国制造业就业情况图表：link.reuters.com/das47s

美国就业市场加入者情况图表：link.reuters.com/rum98v

美国失业人口按人种和民族分布图表：link.reuters.com/wym98v

美国失业率和非农就业情况图表：tmsnrt.rs/1jLPdYm

美联储主席叶伦关注的指标仪表盘互动图表：here

(完)