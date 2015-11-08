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深度分析 | 2015年 11月 9日 星期一 07:38 BJT

综述：美国10月非农就业劲增 支持12月加息可能

路透华盛顿11月6日 - 美国10月就业大幅增长，失业率触及七年半年低点5.0%，彰显经济蕴含的力道，使得美联储在12月加息的可能性变得更大。

美国劳工部周五公布，10月非农就业岗位增加27.1万个，创2014年12月以来最大增幅。此外，平均时薪增幅可观，为0.09美元。这次非农就业跳增之前，8月和9月均呈现温和增长势头。

失业率现位于2008年4月以来最低位，且位于许多美联储官员认为的符合充分就业标准的区间内。

“这份就业报告有你想要的所有元素。它充分抵消了前两个月数据的疲势，并令美联储有可能在12月加息，”纽约美银美林的副美国首席经济学家Michelle Meyer说。

金融市场对此数据的反应快速迅猛。

美元指数劲扬至近七个月高位，投资者纷纷为加息做准备。美国公债价格下跌，两年期收益率(殖利率)触及五年半高点。美国股市主要股指多数收高。

利率期货暗示，美联储12月加息的可能性为70%，高于周四的58%。

由于包括主席叶伦在内的数位美联储官员的讲话暗示12月升息的门槛较低，有分析师在10月非农就业报告出炉前就曾指出，10月和11月非农就业增幅只要高于15万个，美联储就有充分的理由进行2006年以来的首次升息。

美联储10月政策会议后的声明和之后叶伦的讲话都明确指出，12月15-16日会议肯定存在加息的可能。

“我们曾指出过，情况看起来可以加息了，”芝加哥联储总裁埃文斯周五接受CNBC采访时说。“实体经济状况看起来好转了许多。”

路透对美国17家初级市场交易商进行了调查，结果显示，有15家预期12月货币政策将收紧。9月调查只有12家持这个观点。

**就业全线增加**

分析师此前预测，美国10月非农就业岗位增加18万个，失业率将维持在5.1%。

这份报告与强劲的服务业和汽车业销售数据结合起来看，描绘出美国经济第四季开局表现乐观的图景。报告也支撑了如下观点：美国经济第四季增长将在第三季增长年率急速放缓至1.5%之后再次积聚动能。

除了10月就业增长意外强劲之外，8月和9月非农就业数据也都被上修，就业岗位终值比初值多了12,000个。

美国10月的薪资按年增幅达到2.5%，创2009年7月以来最大增幅，或许能给予美联储对通胀将逐步升向2%目标的信心。

一项综合了工时、就业增长和薪资，衡量实得工资的指标10月增长0.6%，按年增幅达到4.6%。

美联储官员在思考升息决策时参考的其他就业市场指标也有改善。

一项全面失业指标下滑0.2个百分点至9.8%，为2008年5月以来最低点。该指标包含希望工作但放弃找工作，以及因为找不到全职工作只好从事兼职工作的人。

10月就业人口比率从9月的59.2%升至59.3%。但就业参与率仍位于近38年低点62.4%。

10月就业增长比较普遍，只有制造业就业没有增长，矿业减少了4,000个，其中油气行业减少2,700个。

但建筑业就业10月增加31,000个，为2月以来最大增幅。

10月服务业就业增加241,000个，其中零售、医疗和休闲行业增幅较大。专业和企业服务就业增加78,000个，为去年11月以来最大增幅。临时工亦增加24,500个，创近一年最大增幅。

政府就业岗位10月增加了3,000个。

美国历任总统任内的就业情况图表：link.reuters.com/hyp84w

美国就业市场互动图表：here

美国10月非农就业报告互动图表：here

美国失业率图表：link.reuters.com/nyr52w

美国不充分就业图表：link.reuters.com/dex79v

美国制造业就业情况图表：link.reuters.com/das47s

美国就业市场加入者情况图表：link.reuters.com/rum98v

美国失业人口按人种和民族分布图表：link.reuters.com/wym98v

美国失业率和非农就业情况图表：tmsnrt.rs/1jLPdYm

美联储主席叶伦关注的指标仪表盘互动图表：here

(完)

(编译 白云; 审校 王丽鑫)

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