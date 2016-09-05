美国8月非农就业数据不及预期 联储鸽派更有理由反对9月升息

路透9月2日 - 美国8月非农就业岗位增长放缓，令美国联邦储备委员会(美联储/FED)鸽派决策者与其鹰派同僚的论战中有了更多依据，前者对本月是否有必要升息持怀疑态度。

但只要接下来几个月的数据显示经济温和增长，通胀率升向美联储2%的目标，联储决策者就可能支持在12月升息，向利率正常化迈出谨慎的一步；美联储实行超宽松货币政策已近十年。

美联储去年12月将短期利率提高25个基点，但迄今一直维持利率不变。上周美联储主席叶伦称，就业市场改善以及通胀稳健令升息的理由增强，而大多数地区联储总裁以及美联储副主席费舍尔似乎也支持提前而非推迟升息。

一些分析师仍预计美联储将在本月升息，高盛分析师Jan Hatzius称，8月非农就业岗位增幅“足以”令人确信9月可升息。8月的数据一般会在随后数月上修。

即便不作任何修正，最近三个月的月度平均增加232,000个就业岗位，是叶伦所说的保持失业率稳定所需的两倍还多。

“联邦基金利率似乎应该较当前水平大幅上调，”里奇蒙联储总裁拉克尔周五表示。

拉克尔同时指出，8月就业数据显示就业市场仍旧紧俏。

在美国就业报告出炉前，美联储决策者当中还是存在足够阻力，可使联储推迟行动，而不在9月会议上升息。

利率期货交易商预计，美联储9月20-21日开会决议升息的可能性约为25%。但12月升息机率则在六成左右。

尽管8月非农就业岗位增加15.1万个，表现不如预期，但对新进入职场或重新进入职场的人来说，仍存在相当多的工作机会。

而美联储官员早就说过，在美国经济接近完全就业时，就业增长速度将会放缓。

“多数(美联储决策官员)认为，在短期内再度升息是件该做的事，”Cornerstone Macro分析师Roberto Perli在就业报告出炉后指出。“在就业报告发布前，早就有充份的理由在今年加息，而目前升息的理由仍很充分。”(完)