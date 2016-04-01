综述：美国3月非农就业增长预计保持强劲 但薪资上涨有限

2016年1月7日，美国马里兰州奥尔尼，一家Shoppers超市门前悬挂的招工启事。 REUTERS/Gary Cameron

路透华盛顿4月1日 - 美国3月份非农就业增长可能保持强劲，支撑经济成长。但薪资增长疲弱以及全球需求不振，可能让美国联邦储备委员会(美联储/FED)对于今年升息问题保持谨慎。

路透访问的分析师预计，3月非农就业岗位增加20.5万个，失业率料保持在八年低位4.9%。美国劳工部定于周五1230GMT公布就业报告。2月就业增幅为24.2万个。

就业市场基本上没有受到全球经济成长放缓、美元坚挺和油价下挫的殃及。但薪资涨幅有限，则让美联储对于进一步升息犹豫不决，尽管劳动市场趋紧。强势美元损害美国制造业出口，而低油价则打击能源产业的获利能力。

“3月就业报告将显示美国经济状况良好，但美联储现在非常关心全球形势，就业增长情况则处于次要位置，”渣打银行驻纽约的资深美国分析师Thomas Costerg表示。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦周二表示，全球经济和低油价对美国经济前景构成下行风险，并称她认为美联储在调整货币政策时宜“谨慎行事”。

美联储官员上个月调降经济增长预估，并预计今年仅再升息两次。美联储去年12月实施了近10年来首次升息。

根据CME FedWatch，金融市场定价显示，美联储6月会议升息的可能性几乎为零，11月升息可能性为47%，12月升息可能性为57%。

美国劳工部将于周五1230 GMT公布备受关注的非农就业报告。

最近出炉的数据显示，美国消费者支出低迷，今年前两个月企业资本投资疲弱，而且国际贸易状况有所恶化，这促使分析师将第一季国内生产总值(GDP)环比年率预估从增长2.0%下调至增长0.9%。

美国第四季GDP环比年率为成长1.4%。

**薪资增长有限**

尽管第四季每月平均增加28.2万个就业岗位后，就业增速放缓，但全球经济减缓几乎没有冲击就业市场。全球经济减速促使年初股市遭遇沉重抛压。

初请失业金人数已经接近1973年所及最低水准。分析师将就业增长减缓归因于企业无法找到合格雇员来填补空缺。

“尽管第一季经济成长可能并不如我们最初预想的那么强劲，但就业市场韧性表明，经济并不是非常糟糕，”凯投宏观(Capital Economics)驻多伦多首席美国分析师Paul Ashworth表示。

上月薪资可能增长，平均时薪料增长0.2%，扭转2月下滑0.1%的局面。这将令薪资同比增幅达到2.2%，持平于2月。

分析师称，薪资增幅需介于3.0-3.5%之间，这种情况下的经济增速才能提振通胀率达到美联储2%的目标水准。尽管美联储偏爱的通胀指标目前在1.7%，但叶伦对物价涨势可持续性表示怀疑，指因存在暂时性因素。

其他就业市场指标料变动甚微。劳动参与率可能守在逾一年高位62.9%。

“劳动力市场闲置情况已经降至较低水平，我们预计进一步下降将会非常缓慢，这暗示今年薪资增速只会温和加快，”花旗分析师Peter D'Antonio表示。

“我们认为，薪资增速温和加快将不会构成通胀威胁，不会导致美联储改变当前非常鸽派的政策立场。”

3月就业岗位可能普遍增加，鉴于制造业出现企稳迹象，该部门料收复2月失去的部分岗位。

矿业可能裁减更多岗位。该部门就业岗位自2014年9月触及峰值以来已经减少17.1万个，其中四分之三属于辅助性岗位。

油田技术服务公司斯伦贝谢(Schlumberger)(SLB.N)和哈里伯顿(Halliburton)(HAL.N)已经宣布裁撤数以千计的岗位，以应对油价持续低迷造成的获利下滑。

建筑业就业岗位料连续第九个月增加。零售业岗位在1月和2月强劲增长后，3月料将下降。政府部门岗位料增加8,000个。(完)