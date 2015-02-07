综述：美国就业岗位和时薪双双劲扬 美联储年中升息再度成为可能

图为人们在纽约举行的一次招聘会上排队等候面试。 REUTERS/Shannon Stapleton

路透华盛顿2月6日 - 1月美国就业岗位强劲增长，时薪急升，尽现经济增长的潜动能，使美国联邦储备委员会(FED/美联储)在年中升息再度成为可能。

美国劳工部周五报告称，1月非农就业岗位增加25.7万个。11月和12月数据被上修，就业岗位较之前公布的数据累计再增14.7万个，巩固了消费者将有足够的能力，推动经济度过一段艰难时期的观点。

“无论从哪方面来看，这都是一份非常不错的报告。报告进一步显示，消费者支出可能继续以非常稳健的步伐增长，”RBC Capital Markets的首席美国分析师Tom Porcelli表示。

11月美国非农就业岗位增长42.3万，录得2010年5月以来最大增幅，主要是因美国政府招聘人员进行人口普查所致。

尽管失业率上月上升0.1个百分点至5.7%，但这是由于劳动参与率增加所致，反应对就业市场的信心回升。

数据公布后，美股开高；美元指数攀升；美国公债价格回落。

1月就业岗位增幅连续第11个月超过20万，为1994年以来最长。接受路透调查的分析师预计，1月就业岗位增长23.4万个，失业率持稳在5.6%。

尽管经济成长放缓，但就业市场改善的步伐并未因此停止。全球经济成长步履蹒跚，加之油价急跌，拖累美国出口和企业投资。

上月时薪上涨0.12美元，12月为下降0.05美元，同比增长2.2%，为8月以来最大增幅。

12月时薪意外减少，导致市场升息预期被推迟至今年9月。

上周美联储对就业市场的评估更加乐观。就业岗位大幅增加，以及薪资提高可能强化6月升息的预期。

“尽管不要过度解读某一个时点的数据很重要，但市场上出现了很多种预期，这是其中之一。很显然，就业岗位增长如火如荼，且已开始为薪资增长施加上行压力。在这样的环境下，美联储不可能再坐等太长时间，尤其是考虑到目前利率还在近零水平，”Capital Economics的首席美国分析师Paul Ashworth表示。

**经济成长的东风**

薪资增长和油价回落可能汇集成一股强大的东风，提振消费者支出并推动美国经济在波涛汹涌的全球经济大海中扬帆前行。

美国经济第四季成长放缓，增长年率从第三季的5.0%降至2.6%

尽管上月有几个州上调了最低薪资标准，但这对薪资总体状况的影响可能微乎其微。

分析师表示，约有300万工人可能受到影响，仅占逾1.18亿民间部门雇员总数的3%。

政府对2010年以来的就业岗位、平均工时和薪资数据进行了修正。2014年3月的就业岗位数据被上修，较之前公布的数值增加了9.1万。

政府还公布了新的人口估值，该数据将被用于调整其家庭调查结果数据。政府利用家庭调查结果来决定失业人口和劳动力规模。

除薪资和就业岗位双双增长外，就业参与率也攀升0.2个百分点，至62.9%。

1月就业率，即就业人口/总人口比率从12月的59.2%升至59.3%。

一项衡量失业状况的覆盖范围更广泛的指标攀升至11.3%，12月为11.2%。该指标中包括了想工作但已经放弃找工作，以及因无法找到全职工作只能打零工的人群。

1月民间就业岗位增加26.7万个。11月和12月民间就业岗位数据被上修。11月民间就业岗位增幅为1997年9月以来最大。

上月，制造业就业岗位增加2.2万。建筑业就业岗位增加3.9万，12月增幅为4.4万。油气行业就业岗位上月减少1,900个，因能源行业受油价下跌影响裁员。

零售业就业岗位在12月增速大幅放缓后增加4.59万个。政府就业岗位减少1万个，运输行业减少8,600个，为去年2月以来首次。

临时工岗位减少4,100个，为一年来首次下降

1月每周平均工时持稳在34.6小时。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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