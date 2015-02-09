分析：美国交出亮丽的非农就业报告 投资者重新调整预期

图为一名女性离开波士顿一家商店时经过一张招聘店员的告示。 REUTERS/Brian Snyder

路透纽约2月6日 - 一份显示就业强劲增长的报告，改变了投资者对美国联邦储备委员会(美联储/FED)未来几个月将如何操作的预测；投资者重新调整在美国经济持续走强，而全球经济成长迟滞的情况下，对市场走势的预期。

就业增长强劲且薪资大幅增加，使通缩和油价大跌的话题受到冷落，市场转而关注美联储的升息时间，这最早可能是在6月。

“市场尚未预计美联储提前升息，”道明证券利率策略师Richard Gilhooly称。

美国劳工部周五报告称，1月非农就业岗位增加25.7万个。11月和12月数据被上修，就业岗位较之前公布的数据累计再增14.7万个，巩固了消费者将有足够的能力，推动经济度过一段艰难时期的观点。

“有这种数据在手，美联储可能将在今年上半年升息。如果再出炉一份像这样的报告，美联储将提前升息，”Gilhooly称。

周五相关效应在中期债券如五年券上尤为明显，五年券遭遇抛盘，因预期美联储的行动将较预期更为积极。股市中对于利率较为敏感的产业，包括房地产信托(REIT)及公用事业类股等，也受到打击。

尽管美联储决策官员近期暗示仍料将等到夏季才会升息，但各金融市场波动已然相当剧烈，因为12月消费者支出及工厂订单等数据偏软，已导致交易商将升息预期时点延后至2015年底或2016年初。

然而周五各市场对于数据的反应，暗示着对于升息有了更为明确的看法。

美联储主要政策利率相关期货合约显示，交易商预期2015年9月首度升息的机率为63%，7月升息的机率为46%。在就业报告公布之前，交易商押注每联储将会等到10月才升息。

就业数据公布后不久，瑞士信贷分析师团队称他们预期五年期美国公债等中期券种的收益率将因为升息预期而上扬。

不过他们相信长期券种将会持续受到供给短缺及海外投资人追求收益的买盘支撑。美国10年期公债收益率为1.92%，远高于多数发达国家的水准，甚至还高过西班牙及意大利等情势困顿的国家。

在这样的情况下，瑞士信贷银行推荐那些能因美债收益率曲线趋平而获益的交易项目。

对收益率的追求，有可能维持美元的涨势不受破坏；美元指数.DXY周五上涨逾1%，逼近两周前触及的15年高点。

非农就业报告也令欧洲美元利率期货产生动荡，这是对冲基金与其他投资人对短期利率走向押注的主要市场。

就业报告公布后，商品期货交易委员会(CFTC)的数据显示，杠杆式外汇交易商持有逾103万口三个月欧洲美元利率期货多仓，创下2013年5月以来最高多头仓位。

这些期约周五遭大举抛售，尤其是9月与12月到期者，由于目前有更多交易商对升息的预期高涨，12月期约遭抛售超过92.36万口。

**利率的敏感性**

从历史上来看，美联储开始紧缩周期对股市是利多，因为这样的周期往往出现在经济表现强劲时期。不过在股市的涨势出现之前，可能会有些许起伏。

纽约Rosenblatt Securities首席市场策略师Brian Reynolds表示，如果目前就业市场能够维持现况，随着美联储开始将焦点放在升息与声明措辞转变的讨论，股市可能在第二季出现“恐慌性修正”产生的卖压。

“随着美联储改变措辞，未来几个月会有更多的波动性，”他表示。

明尼阿波利斯Wells Capital Management投资长Jim Paulsen则表示，随着利率开始调升，能源与原料板块的表现可能较为突出。

他也认为升息不利于住宅房地产投资信托，不过对商用空间房地产信托(REIT)的影响可能较为正面。(完)

(编译 于春红/张明钧/陈宗琦；审校 张荻/杜明霞)

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