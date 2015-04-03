综述：美国3月非农就业料继续强劲增长 未受经济成长放缓影响

路透华盛顿4月3日 - 美国3月就业岗位料将继续强劲增长，这应可缓解对近期经济疲弱的担忧，并使美国联邦储备委员会(美联储/FED)仍可望于今年开始升息。

路透对分析师的调查显示，3月美国非农就业岗位或增加24.5万个，低于2月的增长29.5万。如果预测准确，将是就业岗位增幅连续第13个月高于20万个，为1993年底以来最长持续时间。

就业市场已大致摆脱了冬季恶劣天气、美元强势、全球市场需求下降及目前已解决的西海岸港口劳资纠纷的影响。这些因素在第一季压制了经济活动。

过去三个月经济增长大幅放缓，市场对第一季GDP环比年率的最低预估为增长0.6%；但增长放缓料为暂时情况。

Naroff Economic Advisors首席分析师Joel Naroff称，“如果非农就业数据与预期大致相符，那么有关经济放缓是由基本面因素，而非天气因素造成的说法将消失。”

劳工部将在周五1230GMT公布3月非农就业报告。美国股市和多数海外金融市场将因耶稣受难日假期休市，但美国债券市场将交易数小时，预计就业数据将确定市场交易基调。

市场预计失业率将维持在逾六年半低位5.5%。一些美联储官员认为，目前的失业率水平与充分就业的情形一致。

然而，就业岗位增幅也可能远低于预期，周三的一份报告显示3月民间就业人数大幅回落。不过，只要数据高于20万都将被视为对经济利好。

“过去几个月就业大幅增长，因此预期可能会有所放缓，”穆迪资深分析师Ryan Sweet说。

Sweet表示，经济需要每月创造10至12万个岗位来赶上人口增长速度，并继续吸收就业市场的闲置劳动力。

外界将密切关注平均时薪，以从中寻找美联储升息时间的线索。3月平均时薪料增加0.2%，温和的升幅料不会给投资者提供新方向。

**9月升息？**

随着沃尔玛(WMT.N)和麦当劳(MCD.N)宣布提高小时工薪资，未来几个月薪资涨幅料增强。TJX Cos Inc (TJX.N)和健康保险业者安泰(AET.N)等企业亦已宣布加薪。

美联储看起来乐于上调自2008年12月来一直维持在近零水准的隔夜利率。但最近经济表现疲软，导致投资者推迟美联储升息时间的预期。一些人认为，美联储甚至可能会等到2016年再升息。

“我们预计(经济)活动将反弹，但可能不足以强劲或快到足以让美联储在9月前升息的程度，”Wells Fargo Securities资深分析师Sam Bullard表示。(完)

(编译 于春红/秦德兴/杜明霞；审校 徐文焰/许娜)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。