综述：美国就业增长重拾动能 联储仍有望在年内升息

图为美国加州洛杉矶一处建筑工地的工人们。 REUTERS/Lucy Nicholson

路透华盛顿5月8日 - 美国就业成长上月反弹，失业率降至七年低位5.4%，显示经济成长重拾动能，美国联邦储备委员会(FED/美联储)仍可能在今年升息。

美国劳工部周五称，4月非农就业岗位增加22.3万，因服务业岗位增长抵消了矿业就业岗位减少。失业率下降0.1个百分点，至2008年5月以来最低，且就业市场的参与率也提高。

尽管报告显示，在首季增速大幅放缓后，第二季初经济成长的潜在动能强劲，但薪资增幅不大以及3月非农就业岗位增幅被下修，令金融市场押后的升息时机预期。

“我们认为该报告令对首季经济成长疲弱代表经济失去动能的担忧减轻，”巴克莱首席美国分析师Michael Gapen表示。

不过，他表示，反弹没有强劲到能令市场认为美联储会在9月前升息。

3月就业岗位增幅被下修至仅8.5万，为2012年6月以来最低。这导致2月和3月就业岗位增幅较初值累计减少了3.9万，凸显年初经济疲弱。

报告受到股市投资者的欢迎，主要股指大涨超过1%。

美国公债收益率走低，期货合约显示，交易商略微偏向于押注联储将在年内升息。美元指数基本持平。

***就业市场供应趋紧*

失业率下降，接近多数联储官员认为反应经济实现充分就业的5.0-5.2%的区间。

一些分析师表示，就业市场趋紧可能迫使联储官员在薪资成长乏力的情况下仍收紧货币政策。

“即便薪资或通胀没有反弹，我们不认为在失业率接近5%之际，美联储还能坐的住。”苏格兰皇家银行首席分析师Michelle Girard表示。

令人鼓舞的还有，就业参与率增长0.1个百分点，至62.8%也是令人鼓舞的迹象，尽管这距离36年低点仍不远。

美联储关注的其他经济指标也有所改善。

一项更加全面反映就业市场状况的指标，即想工作但已放弃找工作，以及因无法找到全职工作只能打临工的人的数量降至劳动力总人口的10.8%，为2008年8月以来最低。

另外，长期失业人口数量继续减少。

不过，薪资表现仍然疲弱。4月平均时薪仅增长0.03美元。尽管年增幅为2.2%，但仍未跳脱过去数年的区间。

美国政府上月公布首季经济成长年率仅为0.2%，但本周稍早公布的数据显示，贸易逆差扩阔，暗示首季GDP实际为萎缩。

4月就业岗位增长全面反弹，矿业是唯一的例外，因原油价格下跌导致能源生产下降。

全球最大的油田技术服务公司斯伦贝谢(Schlumberger) (SLB.N)上月表示，将再裁员1.1万，使今年裁员总数增至2万人。Baker Hughes (BHI.N)和哈利伯顿(HAL.N)也宣布裁员数千人。

矿业就业岗位减少1.5万，连续第四个月减少。制造业就业岗位增加1,000个，3月为持平，受美元走强拖累。建筑业就业岗位增加4.5万，3月为减少9,000个。

民间就业岗位增加18.2万，政府部门就业岗位增加1万。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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