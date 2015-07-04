美国就业数据疲弱压制美元 希腊公投牵绊欧元走势

路透伦敦7月3日 - 美元兑一篮子主要货币周五下滑，受美国6月就业数据逊于预期拖累，今日交投清淡，因在周日希腊就救助条件举行公投前，多数投资人离场观望。

美国市场因独立日假期休市，欧洲汇市午后成交量进一步减少。在希腊周日公投前，投资人缩减较高风险资产和汇市仓位。

美元指数.DXY跌0.1%，报96.001，从今日稍早触及的四周高位96.422回落。美元兑日圆跌0.3%，报122.65日圆。

欧元兑日圆跌0.2%，但兑美元小涨0.1%，报1.1100美元。

“由于交投清淡，且希腊即将进行公投，想在周末前持有大量仓位的投资人不多。美国就业报告暂时吹散了美元的升势动能。”法国兴业银行汇市策略师Alvin Tan表示。

美国劳工部周四公布，上月非农就业岗位增加22.3万，低于5月的25.4万增幅。4、5两月数据被下修，就业岗位增幅较前值共计减少6万。另外，就业参与率降至1997年10月以来最低，进一步增加了数据的疲弱基调。

投资人原本预计美国就业市场强劲改善能巩固美联储将早至9月就升息的预期。不过，该报告也没有差到能令投资人打消美联储在今年稍晚升息的预期。

总之，主要货币保持在熟悉的区间内。一民调显示，支持救助条款的民众略占优势，这支撑了欧元的表现。

不过Avgi报纸所作的另一民调显示，反对救助的阵营领先。

“对欧元而言，公投结果如果是‘赞成’，会带动欧元反弹，但我们仍倾向趁欧元反弹抛出。”法兴的Tan表示。

IMF周四警告称，无论公投结果如何，希腊都将面临巨大的财政缺口，希腊需要约500亿欧元的资金以及大规模债务减免。IMF在最新的债务可持续性报告初稿中作出的上述评估，凸显出希腊政府所面临问题的严重程度，无论未来是什么样的政府来应对这些问题。

分析师指出，若公投结果为支持债务协议，之后的谈判料将十分棘手，将使欧元涨势受限。

另外，澳元兑美元跌至六年低点，因澳洲零售销售数据令人失望，且中国股市继续大跌。

澳元兑美元跌1.6%，至0.7509美元的2009年中来最低水准。

“我们预计澳元中期将跌向0.72美元。”荷兰合作银行高级汇市策略师Jane Foley表示。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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