综述：美国第二季薪资成长为33年来最慢 消费者信心回落

路透华盛顿7月31日 - 第二季美国劳工成本创33年来最小增幅，因工人的佣金和奖金减少，在就业市场闲置逐步消失的背景下，这可能只是薪资成长过程中的一次暂时性的回调。

劳工部周五报告显示劳工成本增长意外缓慢，这并未影响美国联邦储备委员会(FED/美联储)将在今年晚些时候升息的预期。就业市场正快速接近充分就业水平。

“就业市场基本面正不断改善，职位空缺触及纪录高位，劳动力闲置稳步减少。美联储肯定会这样解读今日的报告，尽管数据并不十分理想，”道明证券驻纽约的首席分析师Eric Green表示。

劳工部称，一项衡量劳工成本的广泛指标雇用成本指数第二季小幅增长0.2%，为1982年第二季开始记录以来最小增幅，首季增长0.7%。

薪资增长疲弱主要集中在销售、信息和批发贸易等可能有激励薪酬的岗位。佣金和奖金收入年初扶助推高工人的薪酬。

根据道明证券提供的数据，不包括佣金，薪酬在今年前两个季度均增长0.6%。

分析师之前预计雇佣成本指数第二季增长0.6%。决策者和分析师普遍认为，这项指标能更准确地反应就业市场闲置。

目前美国失业率在5.3%，接近多数美联储官员认为与充分就业相一致的区间5.0-5.2%。

就业市场供应收紧预计将最终转化为薪资加速成长，这在过去八个月支撑消费者信心一直保持在高位。

**消费者信心仍然高涨**

另外，7月密西根大学消费者信心指数终值回落至93.1，6月为96.1。该指数同比增长13.8%。

美国家庭预计，未来两年收入增加，与本周稍早出炉的另一项消费者信心数据形成鲜明对照，后者显示，消费者对就业市场的信心下降。

“总的来说，密西根大学的调查显示，消费者信心仍基本保持稳定，”巴克莱驻纽约的分析师Jesse Hurwitz表示。

美国股市小涨，美元指数走低。美国较长期公债价格上扬。

占雇佣成本达70%的工资及薪水于第二季成长0.2%，也为纪录最小涨幅，第一季为成长0.7%。

民间部门的薪资有纪录以来首次没有增长。服务行业的薪资第二季小涨0.1%，首季增幅为0.6%。

制造业的薪资稳健增长0.7%，首季增长0.5%。

“如果我们将该数据视为就业市场将出现问题的迹象，那么，我们可能不得不重新考虑美联储升息的时机和步伐。不过，看起来这份报告与其他数据和一些零散迹象有些不和谐，”RDQ Economics的首席经济学家John Ryding表示。

在截至6月止的12个月，劳工成本上升2.0%，为去年以来的最小12个月增幅，且进一步远离分析师认定将通胀带回美联储2%中期目标所需的3%水准。

第二季福利增长0.1%，但分析师称，这主要是因为退休福利的定义发生了变化。

另外，根据MNI Chicago Report，美国7月芝加哥采购经理人指数(PMI)为54.7，分析师预估为50.5。该指数6月为49.4。指数高于50代表扩张。7月指数为1月达到59.4以来最高。

生产和新订单分项指数均以年初以来最快速度扩张。一项对薪资增长进行的特别调查结果显示，40%的受访者表示薪资在过去一年增长1-2%。

约19%的受访者报告薪资增幅在3-4%，近25%的受访者报告薪资较上年同期没有增长。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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