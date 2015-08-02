综述：美国第二季薪资成长为33年来最慢 消费者信心回落

调查：日本企业认为安倍和特朗普都不希望日圆过度贬值
路透东京1月23日 - 路透调查显示，日本企业认为，无论是美国总统特朗普还是日本首相安倍晋三都不希望日圆大幅贬值，他们担心贬值会激发不为人乐见的政治影响。
路透华盛顿7月31日 - 第二季美国劳工成本创33年来最小增幅，因工人的佣金和奖金减少，在就业市场闲置逐步消失的背景下，这可能只是薪资成长过程中的一次暂时性的回调。
劳工部周五报告显示劳工成本增长意外缓慢，这并未影响美国联邦储备委员会(FED/美联储)将在今年晚些时候升息的预期。就业市场正快速接近充分就业水平。
“就业市场基本面正不断改善，职位空缺触及纪录高位，劳动力闲置稳步减少。美联储肯定会这样解读今日的报告，尽管数据并不十分理想，”道明证券驻纽约的首席分析师Eric Green表示。
劳工部称，一项衡量劳工成本的广泛指标雇用成本指数第二季小幅增长0.2%，为1982年第二季开始记录以来最小增幅，首季增长0.7%。
薪资增长疲弱主要集中在销售、信息和批发贸易等可能有激励薪酬的岗位。佣金和奖金收入年初扶助推高工人的薪酬。
根据道明证券提供的数据，不包括佣金，薪酬在今年前两个季度均增长0.6%。
分析师之前预计雇佣成本指数第二季增长0.6%。决策者和分析师普遍认为，这项指标能更准确地反应就业市场闲置。
目前美国失业率在5.3%，接近多数美联储官员认为与充分就业相一致的区间5.0-5.2%。
就业市场供应收紧预计将最终转化为薪资加速成长，这在过去八个月支撑消费者信心一直保持在高位。
**消费者信心仍然高涨**
另外，7月密西根大学消费者信心指数终值回落至93.1，6月为96.1。该指数同比增长13.8%。
美国家庭预计，未来两年收入增加，与本周稍早出炉的另一项消费者信心数据形成鲜明对照，后者显示，消费者对就业市场的信心下降。
“总的来说，密西根大学的调查显示，消费者信心仍基本保持稳定，”巴克莱驻纽约的分析师Jesse Hurwitz表示。
美国股市小涨，美元指数走低。美国较长期公债价格上扬。
占雇佣成本达70%的工资及薪水于第二季成长0.2%，也为纪录最小涨幅，第一季为成长0.7%。
民间部门的薪资有纪录以来首次没有增长。服务行业的薪资第二季小涨0.1%，首季增幅为0.6%。
制造业的薪资稳健增长0.7%，首季增长0.5%。
“如果我们将该数据视为就业市场将出现问题的迹象，那么，我们可能不得不重新考虑美联储升息的时机和步伐。不过，看起来这份报告与其他数据和一些零散迹象有些不和谐，”RDQ Economics的首席经济学家John Ryding表示。
在截至6月止的12个月，劳工成本上升2.0%，为去年以来的最小12个月增幅，且进一步远离分析师认定将通胀带回美联储2%中期目标所需的3%水准。
第二季福利增长0.1%，但分析师称，这主要是因为退休福利的定义发生了变化。
另外，根据MNI Chicago Report，美国7月芝加哥采购经理人指数(PMI)为54.7，分析师预估为50.5。该指数6月为49.4。指数高于50代表扩张。7月指数为1月达到59.4以来最高。
生产和新订单分项指数均以年初以来最快速度扩张。一项对薪资增长进行的特别调查结果显示，40%的受访者表示薪资在过去一年增长1-2%。
约19%的受访者报告薪资增幅在3-4%，近25%的受访者报告薪资较上年同期没有增长。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
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