分析师看美国8月非农就业数据

路透9月4日 - 美国8月非农就业岗位增幅逊于预期，不过之前几个月的数据获上修，且失业率降至近七年半低点5.1%，薪资也加快上涨。

数据要点：

劳工部称，8月非农就业岗位增加17.3万个，因制造业就业岗位减少幅度创2013年7月来最大，7月非农就业岗位上修为增加24.5万人。8月数据为五个月来最小增幅。

但数据或受到了一项统计偶然事件的影响。这一偶然事件近年来屡次导致8月份的非农就业数据大幅上修。

路透调查显示，分析师原预期8月非农就业人口将增加22万人，不过分析师提醒道，政府用来消除数据季节性波动的模型，未能充分反映新学年开始产生的统计干扰因素。

BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO驻纽约的新兴市场部门主管WIN THIN：

整体数据有点低迷，但其它每一个指标都很强劲。没人认为9月肯定会加息，但数据支持9月加息。

CHAPDELAINE FX高管DOUGLAS BORTHWICK：

诚实一点的说，数据很糟糕。不管之前月份的数据是不是上修了，也不管失业率从5.2%降至5.1%，数据还是表明美国经济的基础很脆弱。

加上9月2日公布的第二季单位劳工成本下降1.4%，我们可以肯定得出美联储将不会在9月加息，有鉴于此，我对美元坚挺感到意外。我预计随着时间的流逝，美元多头动能将开始消退。流动性稀薄，美联储维持政策不动将支持美元走弱，并会给新兴市场货币带来喘息之机。

CLEAR AND CANDID ECONOMIC AND POLITICAL ANALYSIS分析师VINCENT TRUGLIA：

就业参与率仍大体维持在过去三个月来相同水准。FOMC不会以就业为由延迟加息。此外，失业还不满五周的人口减少39.3万人。劳动力市场正面的讯号正在增加。

市场反应：

股市：美国股指期货扩大跌幅

债市：美债价格走势震荡

汇市：美元兑欧元上涨，兑日圆下滑。(完)

(编译/审校 王洋/孙茉莉)

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