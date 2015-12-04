焦点：美国11月非农就业报告料强劲 巩固12月加息前景

图为美国波士顿一家店面门外挂着的招聘启事。 REUTERS/Brian Snyder

路透华盛顿12月4日 - 美国11月就业增长可能保持稳健，显示经济强韧，这或为美联储本月启动近10年来的首次加息铺平道路。

路透访问的分析师预测，11月非农就业岗位增加20万个。10月为增加27.1万个。

失业率料持于七年半低点5%，处于许多美联储官员心中符合充分就业的范围。今年失业率已经下降了0.7个百分点。

“这份就业报告将赋予美联储12月开始加息的底气。唯有发生灾难性事件，美联储才会将加息时间推迟至2016年，”Moody's Analytics资深分析师Ryan Sweet表示。

劳工部将于周五1330 GMT公布备受关注的非农就业报告。

美联储主席叶伦周四在国会发表证词陈述时对经济发出乐观看法，称美国经济已经基本达到了美联储设定的开始升息标准。

叶伦还说，解决新增劳动力的就业问题，美国经济每个月需要新增的岗位不到10万个。此话透露了决策者希望看到的最低就业增长幅度。美联储12月15-16日将召开政策会议。

“我们认为，阻止美联储这次不要采取行动的门槛非常高，”苏格兰皇家银行(RBS)驻斯坦福德首席经济分析师Michelle Girard表示。

**就业市场持续好转**

如果又有一个月的就业岗位数量出现大幅增长，将缓解经济疲软的忧虑，此前报告显示美国10月消费者支出温和，11月服务业领域增长放缓，而且11月制造业活动出现三年来首次萎缩。

虽然上月薪资增长可能放缓，但分析师认为这主要是因为10月增幅较大所致。10月强劲增长主要是受日历因素影响。一些传闻证据以及劳动力相关成本数据暗示，就业市场收紧开始产生给薪资造成上行压力。

平均时薪料增长0.2%，10月增长了0.4%。同比增幅将由2.5%降至2.3%。

“薪资增长终于似乎走强，此前没有太多进展的迹象，即便闲置产能迅速降低，”高盛驻纽约分析师David Mericle表示。

美联储考虑升息时关注的其他就业市场指标预计上月保持稳定。

但就业参与率可能由近38年低点62.4%上升。

11月就业可能普遍增长，不过制造业和矿业就业岗位可能继续减少。

美元强势、企业降低库存水平，能源企业因油价大跌而减少支出，令制造业遭到打击。

矿业就业较2014年12月的峰值已经减少10.9万个。

油田技术服务公司斯伦贝谢(Schlumberger) (SLB.N)本周宣布新一轮裁员，之前今年已经公布裁减2万个岗位。该公司称预计钻探活动放缓将持续到2016年。

建筑业就业岗位料进一步增加。服务业可能占就业增长的大头，但零售和快递岗位难说，因为现在企业假日招聘开始时间比往年早一些。(完)