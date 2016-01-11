（更正）综述：美国12月非农就业岗位激增 提振经济前景和3月再升息预期

(更正：正文第二段译文有误，应为“29.2万个”，而非“29.2个”。第四段应为“经济体质”，而非“经济体制”。)

路透华盛顿1月8日 - 美国12月就业岗位激增，且之前两个月的就业岗位数据也被大幅上修，暗示尽管全球金融市场动荡，美国经济仍稳健。

美国劳工部周五发布，上个月非农就业岗位增加了29.2万个，失业率维持在5%的七年半低位，更多的人加入到劳动大军表明就业市场信心十足。

10月和11月的就业岗位数据比之前公布的上调了5万个，给今日这份就业报告增添了利好基调，唯一不利的消息是平均时薪减少了1美分。

强劲的就业数据有助于减弱对美国经济体质的担忧，表明最近的经济活动疲弱主要局限于制造业和出口导向行业，因这两个行业受到美元走强以及全球需求不振的影响，企业努力消化过剩库存和能源公司削减支出也增加了它们的压力。

“这是国内经济持续增长的又一个迹象，”Edward Jones投资策略师Kate Warne称，“并不是说经济已经走上了更快的发展轨道，但它抵消了最近的一些暗示经济可能在放缓的指标。”

周五的就业报告提振了美国股市。在前四天录得历史上最差年度开局后，美股今天开盘走高。美元上涨，美国公债价格下跌，因投资者加大了对美国联邦储备委员会(FED/美联储)将在3月升息的押注。

“这肯定支持美联储3月升息的意愿，”OppenheimerFunds首席投资官Krishna Memani称，“至今还没有数据改变他们今年升息四次的预期。”

对中国这个世界第二大经济体的担忧令全球投资者惶惶不安，但周五中国股市在暂停了熔断机制后企稳，人民币指导价也上调。

分析师在最近一系列疲弱的经济数据发布后，下调了对第四季经济增长的预估。他们预计上个月非农就业岗位仅增加20万个。尽管去年最后一个月就业岗位大增，但2015年全年增加265万个就业岗位，较2014年增加310万个就业岗位有所下降。

**关注薪酬增长**

尽管就业市场的韧性可能增强美联储在3月再次升息的预期，但有分析师称，低通胀和最近的金融市场动荡可能会束缚美联储的手脚。

美联储上月升息至0.25-0.5%，为近十年来首次加息，市场预计美联储不可能在本月稍后的下一次货币政策会议上再加息。

美联储关注通胀的同时，薪资增长将被密切关注。分析师称，12月的平均时薪下降，可能仅因为不寻常的日历原因。尽管时薪下降，但12月收入比去年同期增加2.5%。11月的增幅为2.3%，主要因为薪资在2014年12月格外疲弱。

同样备受关注的还有就业参与率，即处于工作年龄的美国人就业或至少在寻找工作的人的比例。尽管该比率12月增加了0.1个百分点，至62.6%，但仍然接近40年来的低位。

市场担心就业参与率持续低企可能阻碍就业增长，因劳动力供应池萎缩，除非收入增加吸引更多美国人加入就业大军。

就业/人口比例增至2009年5月来最高的59.5%，11月为59.4%。

12月就业岗位的增加主要集中于服务业。矿业减少了8,000个岗位，2015年矿业共减少12.9万个工作岗位，本周油价急挫至11年低位后可能会令矿业减少更多岗位。

上个月制造业增加了8,000个岗位，不寻常的暖和天气令建筑业增加了4.5万个工作岗位，娱乐和休闲行业也增加了工作岗位。

零售业仅增加了4,300个工作岗位，因温暖的天气打击了冬季服装的销售。上月临时岗位增加了3.44万个，政府岗位增加了1.7万个。(完)