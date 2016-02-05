综述：美国1月非农就业岗位增长料放缓 因温和天气的提振效应消退

路透华盛顿2月5日 - 美国1月就业增长可能有所放慢，因为异常温和的天气对聘雇活动的提振效应消退；不过预期中的薪资反弹和失业率持稳，将暗示就业市场仍在稳健复苏。

路透对分析师展开的调查显示，美国1月非农就业岗位料增加19万个。

虽然该数字远低于12月的增加29.2万个，也不及第四季月均增加的28.4万个，但这基本上是由于数年来最温暖的天气对建筑等行业的就业提振影响消退。

1月就业形势估计也失去了来自商品递送行业的支持。11月和12月网络销售强劲，提振了该行业的就业。

“过去三个月的就业增长一直高于趋势水平，”瑞士信贷驻纽约分析师Dana Saporta说。“所以预期1月增幅有所放缓是有道理的。若实际数据接近预期，将进一步证明就业市场依然强健。”

但美国第四季经济增长急剧放缓，加上股市大跌后，劳工部备受关注的就业报告可能令外界更加担忧美国经济前景正在恶化。

该报告将在周五1330GMT公布。

尽管就业增长料将放缓，失业率料将连续第四个月持稳于七年半低位5%。美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦曾表示，每个月的新增就业岗位需要接近10万个，才能跟上劳动年龄人口的增加。

在金融市场环境收紧的情况下，就业增长减速将进一步降低美联储3月升息的可能性。美联储于去年12月实施近10年来的首次升息。

“我们应该承认，第四季(就业增长)受到有利的天气情况所推动，但1月则不然，” Stone & McCarthy Research Associates分析师Ray Stone表示。

“如果我是美联储政策委员会委员，我就不会改变看法。市场走势震荡，目前金融环境也不那么宽松...我现在对收紧政策的倾向可能不如12月时那么强烈。”

**充分就业**

美国第四季经济环比年率成长0.7%，美元升值以及企业去库存的举措带来影响。

即便就业增长减缓，但薪资在12月持稳后可能展开反弹。平均时薪料增长0.3%。

尽管如此，薪资同比涨幅预计将从12月的2.5%降至2.3%左右。但由于失业率处在多数分析师认为充分就业的区间，所以今年薪资增长或加速。

政府公布1月就业报告时，还将发布年度“指标”修正数据，并更新其平滑常规季节性数据波动的公式。报告还将包括新的人口估测。

美国政府在去年一项早期的指标预估中称，去年3月就业水平可能比其报告的数字要少20.8万个岗位。人口控制方面的转变，将意味着1月的劳动力数据或者就业或失业数字，不能与12月直接比较。

就业参与率接近40年低点。随着劳动力供应萎缩，参与率偏低可能令就业成长受抑，除非薪资大幅上升，吸引更多人重返就业市场。

1月的就业增长可能集中于服务业，而矿业可能流失更多就业岗位，制造业12月的就业增长或许也会被部分逆转。

2015年矿业就业岗位减少12.9万个，之前五年新增的就业岗位已有大约一半再次消失。

周四一项报告显示，1月能源企业宣布计划裁员20,246人，因此就业岗位料进一步减少。油价在过去18个月崩跌约70%，迫使斯伦贝谢(Schlumberger)(SLB.N)这类油田服务供应商裁减人力。

建筑业就业岗位增长也可能降温，此前在第四季增加了12.8万个就业岗位。快递服务业聘雇也可能放缓。零售业聘雇或将维持温和，未来几个月则可能下滑，因为之前沃尔玛等一些零售商宣布关闭数十家店面。(完)